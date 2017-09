La 30 de ani, Inna nu se poate plânge de prezența kilogramelor nedorite. Artista evită dietele, însă are grijă să mănânce puțin și des.

Elena Alexandra Apostoleanu, cunoscută publicului drept Inna, are, la cei 30 de ani ai săi, cam tot ce și-a dorit.

Fetița din Constanța, care încă de mică își dorea să devină cântăreață, a cucerit deja mapamondul. Inna are fani în întreaga lume, este adorată nu doar în propria țară, ci și în Mexic, Spania, și nu numai. Artista este, însă, conștientă că doar prin multă muncă și printr-o imagine impecabilă se poate menține sus. Și că aspectul fizic are și el un rol important în această ecuație. Spre norocul ei, Inna nu s-a luptat cu kilogramele nedorite. Asta pentru că, pe lângă faptul că are ore întregi de repetiții și de dans, ea obișnuiește să facă și mult sport. Ceea ce o menține în formă. În ceea ce privește alimentația, artista nu este însă adepta dietelor urmate de multe vedete autohtone.

”Nu urmez nicio dietă, mănânc puțin și des, încerc să nu exagerez niciodată”, a mărturisit aceasta pentru Libertatea. Mai mult, bruneta din Constanța are și momente când… calcă strâmb. ”Recunosc, mai am și momente în care exagerez cu dulciurile, sau cu anumite mâncăruri mai puțin sănătoase”, a adăugat aceasta.

E naturală sută la sută

Inna se numără printre puținele artiste ce nu au investit în operațiile estetice. Cântăreața ce se bucură de un mare renume internațional nici măcar nu are în plan vreo intervenție chirugicală de acest gen. Aceasta este mulțumită de ceea ce i-a dăruit ”mama natură” și, spune ea, nu are nevoie de vreo schimbare.