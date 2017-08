Irina Pavlenco, blonda din Sweet Kiss, a fost surprinsă, recent, în costum de baie, pe litoralul românesc. Deși are 40 de ani, a făcut furori la Mamaia!

În urmă cu aproximativ 20 de ani, Sweet Kiss făcea furori, iar refrenul piesei ”Of, Alin, Alin”, răsuna obsedant la fiecare colț al străzii.

Anii au trecut, și ca și alte formații de succes ale acelei perioade, trupa s-a destrămat, iar componenții ei au luat pe drumuri separate. Drumuri care însă li s-au intersectat din nou, asta pentru că Irina Pavlenco și Nicoleta Aneni, care au rămas bune prietene, cântă și acum împreună.

Fiecare însă are și proiectul său, separat. Recent, blondina din trupă, Irina, a fost surprinsă pe litoralul românesc și nu oricum, ci în costum de baie. Deși are 40 de ani, artista arată însă ca atunci când și-a făcut debutul în muzica autohtonă. Are o siluetă de invidiat, pe care reușește însă să și-o mențină fără prea mari eforturi.

”Încerc să mănânc cât pot eu de sănătos. Vara consum foarte multe fructe și beau multă apă”, a mărturisit Irina pentru Libertatea.

Irina Pavlenco, blonda din Sweet Kiss, își ia mama cu ea, în vacanță

Artista nu a apucat încă să plece în vacanță, dar după ce-și va termina piesa la care lucrează în prezent, în studio, intenționează să facă și acest lucru. Ca destinație, a ales Grecia. Acolo nu vrea să ajungă singurp, ci însoțită de mama sa.

”De trei ani, mama nu a mai fost nicăieri, întrucât tatăl meu este bolnav. De data aceasta va rămâne fratele meu cu el. Voi merge cu mama în Grecia, în Santorini. E un vis de-al ei să ajungă acolo”, a adăugat artista.

