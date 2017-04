EXCLUSIV / Jurnalul unei vacanțe exotice. Mugur Mihăescu a pătruns în hotelurile mafioților din Cuba, apoi a “descins” la fabrica de rom

Mugur Mihăescu are viaţă grea, de afacerist cu responsabilităţi, vreme de 10 luni, apoi, două luni pe an o duce ca-n Rai! Din 2002 încoace, când ia pauză de la afacerile sale (e patron de cârciumi în Bucureşti) şi de la filmările pentru show-ul “Vacanţa Mare” (Kanal D), Mugur obişnuieşte să plece într-o vacanţă prelungită. Anul acesta a vizitat Cuba, apoi şi-a mutat tabăra la Miami, în SUA. Din ţara fraţilor Castro s-a întors cu amintiri fabuloase, pe care ni le-a destăinuit în exclusivitate.

Libertatea: Două luni în vacanță… E ceva obișnuit la tine să pleci pentru o perioadă atât de lungă sau este o excepție?

Mugur Mihăescu: Așa fac din 2002. S-a întâmplat să stau și mai mult. Acum am avut o vacanță medie, ca timp. În Cuba am stat doar o săptămână, după aceea am plecat la Miami, unde am stat până pe 18 februarie.

Cât ți-a luat să organizezi vacanța, să faci rezervări, să alegi ce vizi­tezi?

Mi-a luat exact o oră, cât mi-am făcut rezervarea pentru biletele de avion și închirierea mașinii. În Miami merg de 15 ani. Știu atât de bine locurile, încât pot să fac pe ghidul pentru prietenii mei, dacă este nevoie. A venit și fiică-mea, o săptămână, cât a avut pauză de la școală, iar după aceea, Rodi (soția lui – n.r.) s-a întâlnit cu ea la Londra.

Povestește-ne ce ai văzut frumos, ce te-a impresionat…

Mi-a plăcut atmosfera aia de anii ’50, cu mașini vechi, atmosfera veselă, oamenii care zâmbesc, chiar dacă au lipsuri. Din afară par fericiți, eu așa i-am văzut! Nu mi-a plăcut că sunt și lipsuri, dar cubanezii au început să reconstruiască. Cuba este o țară foarte frumoasă. Mi-a adus aminte și de comunismul nostru, doar că în Cuba este un comunism mai “tropical”.

Pe unde ai mers, ce ai vizitat?

Am vizitat fabrica de rom, fabrica de trabucuri, hotelurile vechi, coloniale, dar și hotelurile mafiei de prin anii ’50. Am luat-o pe urmele lui Ernest Hemingway, cu La Boteguita și la El Foridita. Acestea sunt două cârciumi celebre. La Bodeguita își bea Hemingway cocktailul mojito, la El Floridita își bea daiquiri-ul. Ne-am plimbat cu tuk tuk-ul, ne-am plimbat cu toate ma­șinile acelea de epocă și am mers pe străzi, prin­tre localnici.

Ai avut par­­te de vreun incident, poate într-o zonă mai săracă?

Nu, n-am am avut parte de nici un incident, nicăieri pe unde am umblat. Din acest punct de vedere, m-am simțit peste tot în sigu­ranță.

Ai fumat trabuc autentic?

Mi-am propus, dar nu am făcu-t-o, pentru că nu mai fumez de câteva luni. Folosesc o țigară e­lectronică. Însă am cumpărat trabucuri pentru prieteni.

Vorbește-ne puțin despre bucătăria lor și despre obiceiuri…

Cubanezii au o bucătărie o­­biș­nuită, seamănă mult cu a noastră, chiar dacă sunt tropicali. Consumă preparate din porc, pui, pește. Și la Miami este bucătărie cubaneză. Am băut toate cocktailurile lor și rom, pentru că acolo romul este “la el acasă”. Nu am văzut să aibă anumite obiceiuri. Dar au locuri superbe, care îți amintesc de trecutul colonial – arhitectură colonială impresionantă, case colorate superb, unele aflate în proces de re­con­­dițio­na­re, altele lăsate în paragină. Bă­nu­iesc că e­­xis­tă un program guvernamental pentru refacerea acestor clădiri, am înțeles că Raul Castro pune accent pe dezvoltarea turismului. Inves­tește în refacerea caselor, a monumentelor și în dezvoltarea infrastructurii. Capitoliul era renovat, arată superb, deși mai e ceva de lucru la el.

Ce sfaturi ai pentru românii care vor să ajungă în Cuba?

Să nu se ducă în resorturile all inclusive de la Baradero, pentru că este la fel ca la bulgari sau în Spania, să se ducă să vadă viață reală a oamenilor! Să stea la un hotel în Havana, la o pensiune sau la oameni acasă în Havana, după care să ia o mașină și să colinde Cuba, dacă au timp să facă așa ceva. Pentru că oamenii sunt prietenoși și ești în siguranță peste tot. Nu știu pe cineva care să fi avut nici cea mai mică problemă. Cârciumi bune sunt peste tot. Centrul vechi al Havanei este plin de cârciumi. Te plimbi pe stră­duțele acelea, asculți muzică, stai într-o piațetă și bei cafeaua proaspăt prăjită… Peste tot vei găsi un loc în care să îți petreci ziua sau seara și să te simți bine. Este o lume plină de viață și culoare, care merită descoperită. Nu are cum să nu-ți placă.

E o țară în care vrei să te întorci? Sau una în care te-ai muta peste ani?

Da, bineînțeles, vreau să mă întorc! Chiar merită! Dar nu mă gândesc să mă mut acolo. Mie îmi place să trăiesc în România.

