Actorul își face planuri cu colegul de trupă al artistului cu care s-a încăierat la o filmare. Liviu Vârciu îl taxează pe Kamara, despre care spune că nu știe cine e, pe lângă faptul că i-a propus lui Andrei o colaborare muzicală.

Au trecut mai bine de trei ani de când Liviu Vârciu și Kamara s-au luat la harță pe platourile de filmare ale unei emisiuni.

La acea vreme, potrivit mărturisoirilor făcute de artistul din trupa ”Alb&Negru”, actorul l-ar fi înțepat cu comentarii răutăcioase și totul a degenerat și s-a terminat cu un mare scandal, în urma căruia Kamara, în calitate de invitat, a fost nevoit să părăsească emisiunea.

“De cum am intrat in studio, Vârciu a început să se ia de mine. A făcut-o inclusiv în timpul filmărilor. Eu am încercat să fiu domn, dar nu s-a putut. Răutăţile lui şi glumele deplasate cu tentă rasiala au întrecut măsura. La un moment dat a trebuit să port un pampers şi să dansez cu Adelina Pestriţu. Mi-a spus atunci că el e singurul bărbat care a stat lângă ea fără să facă pe el! O glumă proastă! Am parat-o şi pe asta, dar atacurile lui au devenit din ce în ce mai agresive. În cele din urmă, am decis să părăsesc platoul. Atunci, Vârciu mi-a spus că plec pentru ca aşa vrea el şi a venit ţintă către mine şi m-a prins de buza de jos şi a tras. Cum era firesc, m-am aparat şi l-am împins. În acel moment a încercat să mă lovească cu pumnul”, a povestit la acea vreme Kamara.