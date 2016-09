EXCLUSIV/ Lidia Buble și-a făcut debutul în actorie cu un rol de pițipoancă! 5 secunde de glorie

Relația extraconjugală pe care a început-o cu Răzvan Simion, anul trecut, care, de dragul ei, a plecat de acasă, iar între timp, mai exact în primăvara acestui an a divorțat, i-a crescut Lidiei Buble notorietatea destul de mult. Pe lângă concerte, blonda a acceptat bucuroasă să facă parte din distribuția filmului “Selfie69”.

Comedia păstrează în rolurile principale aceeași actori, dar, pentru un plus de succes în rândul publicului, regizoarea a cooptat în echipă mai multe vedete, ce-i drept în roluri secundare. Printre acestea se numără Antonia, Speak, iubitul Adelinei Pestrițu, Adela Popescu, Lidia Buble sau Natalia Mateuț, dar și actori consacrați, precum Maia Morgenstern.

Revenind la iubita lui Răzvan Simion, aceasta nu a reușit să prindă un rol consistent, spre deosebire de Antonia, care are măcar câteva replici, ea fiind extrem de savuroasă în rol de soție geloasă. În schimb, Lidia Buble are o apariție care, dacă nu ești foarte atent, nici nu o observi. Practic, trece prin cadru, preț de maximum 5 secunde.

Lidia Buble s-a bucurat că a fost coooptată în film

Chiar și așa, artista a bifat momentul ei de glorie pe marele ecran, mai ales că are ocazia să își treacă în palmares primul ei film în rol de… pițipoancă. Aceasta o are parteneră pe Natalia Mateuț, care are și ea aceleași atribuții în film. Probabil că Lidia Buble s-a gândit că pentru toate este un început și că, pe viitor, dacă va avea noroc, regizorii își vor îndrepta atenția și asupra ei. La finalul filmului, Lidia Buble este trecută pe generic ca “piți 2”.