EXCLUSIV/ Majda Aboulumosha a rămas cu sechele după un accident din copilărie. Trage și acum după o lovitură la cap!

Fosta actriță de telenovele a rămas cu o vulnerabilitate incredibilă, ca urmare a unui stupid accident, a cărui victimă a fost în copilărie.

Majda Aboulumosha a văzut moartea cu ochii la o vârstă fragedă, când o simplă joacă s-a transformat în cel mai negru coșmar din viața ei. “Cred că aveam vreo 5 anișori și eram la Snagov. Acolo era un leagăn de fier, foarte mare și m-am dat vitează. M-am urcat în față, leagănul era cu 4 locuri și în spate s-a urcat un băiat mai mare și a început să dea foarte tare. În momentul acela, am zburat din leagăn, efectiv. M-am văzut în sus și am venit pe dedesubtul leagănului, moment în care leagănul când s-a întors m-a izbit direct în față. Îmi amintesc că aveam un body alb și totul era plin de sânge”, a rememorat bruneta cumplitul accident a cărei protagonistă a fost.

Din fericire, mama ei a dus-o rapid la spital, unde a fost supusă unei anestezii totale, urmate de o operație.

“Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am picat pe mâna unui doctor bun. M-am bucurat foarte mult când am deschis ochii și mi-am văzut mama, atunci am conștientizat că sunt vie. La nivelul capului am rămas cu o sensibilitate până în ziua de astăzi. Dacă mă apeși un pic mai tare în partea stângă, mă ia durerea de cap”, a declarat, pentru Libertatea, Majda Aboulumosha.