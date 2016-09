EXCLUSIV/ Maria Cârneci nu lasă pe nimeni să se atingă de averea ei. ”Numai eu mă ocup!”

Maria Cârneci este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de muzică populară. De fiecare dată, vedeta are o prestație impecabilă în fața publicului, iar look-ul ei este pe măsură.

Cântăreața recunoaște că este o femeie cochetă, care se preocupă de imaginea ei: de la produse de make-up, până la costume tradiționale, pe care le etalează cu o eleganță aparte la spectacole. “Nu iau o dată toate produsele de machiaj, dar investesc, pentru că la noi se termină mai repede față de o femeie obișnuită. Dacă avem concerte mai multe, evenimente mai multe, normal ne și machiem mai mult. Rujul și blush-ul nu-mi lipsesc și sunt suficiente”, ne-a povestit Maria Cârneci.

Are peste 60 de costume populare

În ceea ce privește vestimentațiile de scenă, Maria Cârneci recunoaște că a strâns, de-a lungul timpului, destule exemplare. Practic ele reprezintă “averea” artistei și se ocupă personal de întreținerea lor. “Mă pricep să cos, dacă mi se rupe ia sau ceva. Nu e femeie aceea care nu știe să calce, să spele, să cârpească. Am foarte multe costume populare. O parte din ce am câștigat în viața asta, am investit-o în costume populare. Cred că am în jur de 60-65. Am de la mama mea câteva ii, pe care le îmbrac foarte rar, pentru că nu mai lucrează nimeni așa ceva acum. Deși ce apar acum: ii, costume populare, nu sunt deloc ieftine, eu totuși am făcut investiții în portul tradițional. E destul de prețioasă și valoroasă colecția. Numai eu mă ocup de costumele mele, eu mi le spăl, eu mi le calc și eu am grijă de ele. Dacă mi se strică ceva, la care nu mă pricep, o am pe sora mea, care mă ajută”, a declarat, pentru Libertatea, Maria Cârneci.

