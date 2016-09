EXCLUSIV/ Povestea fabuloasă a concurentului de la ”Chefi la Cuțite”, căzut în patima drogurilor. Bucătăria i-a salvat viata!

Dorin Antochi are 24 de ani, este bucătar și vine din Timișoara. Tânărul le-a povestit celor trei jurați ai show-ului de la Antena 1 cum drumul lui a cotit de la intunecata depedență de droguri la mănăstire și cum bucătăria i-a salvat viața.

Tânărul a fost crescut de bunici, iar după școala generală a luat-o pe un drum greșit cu consumul de alcool și substanțe interzise, a ajuns să fure pentru a-și procura stupefiantele, a plecat de acasă, a fugit în Olanda, apoi a renunțat la acest stil de viață nociv, s-a refugiat într-o mănăstire, iar descoperirea bucătăriei i-a salvat practic viața. Așa s-ar putea rezuma tumultoasa viață a lui Dorin, cel care marți seară, în fața juraților, nu se va sfii să-și recunoască trecutul și să le mărturisească acestora că s-ar bucura dacă ar rămâne în competiție pentru că bucătăria este totul pentru el.

”Am trecut prin crize de anxietate, insomnii, coșmaruri și nopți de depresii”

Dorin a fost de mic trimis la bunici, pentru că părinții erau foarte ocupați cu serviciul. Acolo a prins drag de viața la țară, de mâncărurile bunicii, de glumele bunicului. „Pot spune că lor le datorez aproape toată viața mea. Alături de ei am crescut, am învățat multe rețete și, cel mai important, am avut acea căldura de familie.” După școala generală au început însă problemele lui și viața trăită pe căi greșite. „A fost o peroadă dificilă, mă băgasem în anturaje proaste de unde am învățat numai prostii. Am trecut prin crize de anxietate, insomnii, coșmaruri și nopți de depresii. Nu mi-a fost ușor să mă las”, își amintește acesta. Apoi, după mai multe tentative de a reveni pe drumul cel bun, odată întors în țară din Olanda acesta a decis să își schimbe viața total. S-a oprit la o mănăstire și acolo a redescoperit bucătăria. „Acolo mi-am regăsit liniștea. Am avut nevoie de 30 de zile în compania călugărilor (le găteam de cele mai multe ori) pentru a-mi da seama cine și ce sunt cu adevărat. Am părăsit mănăstirea în urma unei revelații, aceea de a fi bucătar sezonier la mare. În prezent am 24 de ani, locuiesc în Timișoara cu logodnica mea și sunt bucătar într-un restaurant select, particip la multe evenimente și studiez mult anumite preparate culinare”.