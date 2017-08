Începând cu sezonul al șaptelea de la “Vocea României”, Adrian Despot îl va înlocui pe Marius Moga la masa juraților, alăturându-se Loredanei, Tudor Chirilă și Smiley. Văzându-și noii colegi, Smiley a decis că este vremea să lucreze un pic mai mult la imaginea lui, prin urmare, cu puțin înainte de a reveni “pe sticlă”, cântărețul s-a apucat intens de sală și ține un regim alimentar.

Ajuns coleg cu unii dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz, Adrian Despot și Tudor Chirilă, Smiley a luat măsuri pentru a ține ridicată ștacheta. Așa se face că artistul este aproape zilnic în sala de forță, unde lucrează intens pentru a da jos kilogramele în plus și chiar a început un regim alimentar ceva mai sănătos. Antrenorul de la “Vocea României” începuse încă de acum un an să ia serios în greutate, însă punea totul pe seama faptului că nu are timp nici de sală, nici de mâncat la ore fixe, nici de vreo dietă. I-a trebuit însă să se întâlnească cu Don Juan-ii Despot și Chirilă pentru a lua măsuri.

Smiley se pregătește pentru noul sezon Vocea României

O perioadă, Smiley a încercat să-și ascundă “rotunjimile” cu ajutorul hainelor largi și închise la culoare, însă fără prea mare rezultat, așa că, vrând-nevrând, a trecut la un plan de rezervă, acela pe care îl folosesc toți pentru a ajunge la silueta dorită: sport. Printre cântări, repetiții și filmări, Smiley își face timp să alerge pe bandă și să lucreze la aparate, sperând ca toată truda lui să fie de bun augur o dată cu revenirea pe micul ecran.

