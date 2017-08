A pășit timidă în acest proiect, însă a avut rezultate pozitive încă de la debut. Tily Niculae are succes cu cartea ei de rețete pentru copiii mai mofturoși. Cea mai încântată este însă fiica ei, Sofia, care se consideră deja o vedetă.

Tily Niculae nu numai că nu se aștepta ca prima ei carte de rețete culinare pentru copiii să fie atât de apreciată în rândul mămicilor, dar nu spera ca fiica ei să fie atât de implicată în proiect. Dat fiind faptul că totul a pornit de la Sofia și de la faptul că nu știa cum să o mai păcălească pentru a mânca tot din farfurie, Tily a luat-o cu ea la evenimentele de promovare ale cărții.

“Mă bucur că a prins atât de bine, deoarece cartea nu este despre noi, deși suntem noi în interiorul cărții și este povestea vieții noastre. Mi-am dorit foarte mult să ajungă în multe case, ca să înțeleagă părinții că deși este o luptă continuă, important este să nu renunțăm. Acum abia aștept să intru în școli și în grădinițe și să fac tot felul de evenimente prin țară”, ne-a declarat actrița, completând că fiica ei este cea care dă cele mai multe autografe și interviuri.

“Sofia dă și ea autografe, face inimioare. La un moment dat s-a dus la copii, deși eu nu i-am explicat niciodată despre carte, decât că am făcut-o și că banii strânși îi vom dona, și a venit să-mi spună că prietenii ei nu o cred că este vedetă. Eu nu i-am spus niciodată acest lucru, că ar fi vedetă, dar la un moment dat când am rugat-o să facem poze pentru carte când găteam i-am spus că ea va fi vedeta cărții – asta mi-a venit la îndemână să o conving -, iar ea a reținut și acum spune că este vedetă, că ea are o carte, a scos o carte”.

Tily Niculae are succes cu cartea, iar fiica ei adună laurii

Chiar dacă i se pare amuzant comportamentul fetiței de 6 ani, Tily nu vrea să o încurajeze în această direcție, ci încearcă să-i explice că ideea cărții este cu totul alta.

“Eu nu vreau să-i dau impresia că este vedetă, ci vreau să o fac să înțeleagă că dacă putem să dăm din ceea ce avem noi, mai departe este bine-venit. Dar mă amuză totuși schimbarea ei. Anul trecut dacă o rugam să stea la poză nu voia, fugea, iar acum își aranjează singură cadrele, cu lumini, cum mă vede pe mine la studio, este ceva fabulos. Mă roagă să-i fac și ei poze. A început să fie conștientă de frumusețea ei, de corpul ei și sunt zile când mă întreabă dacă arată bine”, ne-a mai spus Niculae.

FOTO: Dumitru Angelescu