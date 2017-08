Atentatul terorist de joi din Barcelona nu le-a lăsat indiferente nici pe vedetele autohtone. Fie că au o legătură de suflet cu Spania, fie că sunt în căutarea spectaculosului, artiștii de la noi se reîntorc frecvent în Barcelona. Acestea ne-au povestit că nu se vor intimida și că vor continua să fie turiști ai superbului oraș. Mai mult, vedetele autohtone sunt alături de familiile victimelor.

În timp ce în Spania s-au strâns deja mii de oameni care vin să se roage pe La Rambla pentru victimele, dar și famiile celor uciși joi în atentatul din Barcelona, vedetele autohtone încearcă să le fie alături cu gândul și le promit spaniolilor că atentatul nu le va schimba cu nimic părerea despre țara lor.

Josepf Hadad a văzut suferința cu ochii lui

Aflat în Spania într-un circuit culinar, nefericirea a făcut ca chef Joseph Hadad să se afle la mică distanță de locul în care a avut atentatul. Chiar dacă a ajuns imediat în locul masacrului și a văzut suferința și dezamăgirea pe chipul oamenilor, Hadad susține că nu-i este teamă de cei care aduc nenorocirile, ci că va continua să rămână în Barcelona. „Ieri am avut neșansa să fiu martorul unor momente de cumpănă, de tristețe și neputință. Regret enorm tragicul incident întâmplat ieri în centrul Barcelonei și mă vor ruga pentru cei dispăruți, cei răniți. Am văzut frica în ochii oamenilor cum nu am văzut până acum vreodată. Este exact ceea ce doresc ei să semene în inimile noastre prin aceste atacuri fără sens: teroare. Eu însă nu voi lăsa teama să mă inunde niciodată, îmi voi păstra zâmbetul și, cu credință, știu că tot ce e rău își va găsi pedeapsa. Nu vă lăsați inimidați de ce se întâmplă. Călătoriți, explorați, fiți liberi. Eu continui turul culinar în Barcelona, continui să-mi cultiv pasiunea și să descopăr oameni, restaurante și poveștile lor. Astăzi intru în Shabbat și mă voi ruga mult, pentru toți”, a spus chef Joseph Hadad.

Vedetele autohtone sunt alături de familiile victimelor

Ela Crăciun. ”Nu ne vom opri din a trăi frumos”

Turistă fidelă a Barcelonei, Ela Crăciun consideră că un astfel de incident nu ar trebui să știrbească din frumusețea locului, așa că va continua să aleagă această destinație de vacanță. „Spania, și Barcelona în particular, reprezintă una dintre destinațiile mele de suflet. Tot timpul revin acolo cu drag. Este un oraș plin de viață, unde te simți cu adevărat liber. M-a afectat foarte mult ce s-a întâmplat acolo. Pe La Rambla mă plimb, ca orice turist, de fiecare dată când ajung în Barcelona și, pur și simplu, am simțit o durere imensă atunci când am văzut la televizor scenele în care victimele erau întinse pe asfalt. Este îngrozitor ce se întâmplă. Ei vor să ne facă să trăim în teroare, ca să simțim că nu avem siguranță nicăeri. Asta nu înseamnă că ne vom opri vreodată să ne trăim viața frumos, cu demintate, călătorind unde dorim”, ne-a declarat Ela Crăciun.

Fetele de la Amadeus: „Dragostea față de aproapele nostru va învinge”

Invitate chiar să cânte la Opera din Barcelona, fetele de la Amadeus au rămas șocate în momentul în care au văzut imaginile cu atacul de La Rambla. „Am susținut recent un concert splendind la Opera din Barcelona, ocazie cu care am descoperit și mai mult frumusețea și istoria acestui oraș superb și oamenii atât de speciali de acolo. Ne-am petrecut vacanțele în Barcelona de multe ori și vom reveni de fiecare dată cu inima deschisă, indiferent de ce se întâmplă. Incidentul de pe La Rambla este îngrozitor de dureros și de revoltător. La fel ca precedentele din Franța, Marea Britanie sau Bruxelles. Este important să fim uniți și să învățăm să trăim frumos împreunăm indiferent de nație, rasă sau convingeri religioase. Să fim atenți să nu generalizăm și să învinovățim prin prima acțiunilor unui grup restrâns. Suntem sigure că, într-un final, dragostea față de aproapele nostru va învinge orice este rău. Barcelona este și va rămâne unul dintre orașele noastre preferate și vom reveni mereu acolo cu drag”, ne-au povestit și fetele de la Amadeus, Andreea Runceanu și Patricia Cimpoiașu.

Corina Caragea. ”Barcelona a fost lovită în inimă!”



Îndrăgostită de viața din Barcelona, Corina Caragea este alături de familiile îndurerate, însă are și un mare regret în ceea ce privește faptul că va trebui să aștepte ceva vreme până se vor calma spritele pe La Rambla, locul de promenadă preferat. „În locul ăsta, „Viva la vida” se vede în fiecare colț, în ficare inimă de turist, artist stradal sau vânzâtor. Zumzetul mulțimii, mirosul de paella, licărul din ochii copiilor așezați în brațele unei statui vii sau ale unui pictor pe trotuar, tango-ul improvizat acolo, între mii de turiști. Aveam un fix în fiecare an imortalizam o secundă din acest vârtej pe La Rambla. Anul acesta nu am mai apucat. Barcelona a fost lovită în inimă”, a scris Corina Caragea pe site-ul ei de socializare.