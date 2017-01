Fata Catincăi Roman a făcut senzație la tv. Calina și mama ei au fost invitate în platoul unei emisiuni tv, iar tânăra, în vârstă de 17 ani a dat detalii despre viața ei personală.

Fata Catincăi Roman a crescut și s-a transformat într-o tânără atrăgătoare. Nu are iubit, însă are admiratori. „Nu vreau să comentez acest lucru. (…) Am suferit un pic din dragoste.„, a declarat Calina la Kanal D.

Fata Catincăi Roman și-a întrecut mătușa

Catinca Roman și-a dat fiica de gol și a mărturisit că este mai mondenă decât mătușa ei, Oana Roman. „Nu a plâns niciodată din dragoste, dar a suferit din această cauză. Este modenă, am crezut că singura mondenă în familia noastră este sora mea, Oana, dar a întrecut-o. I s-a propus să fie imaginea unui brand. E foarte pricepută cu tot ce înseamnă make-up şi hairstyle”, a dezvăluit Catinca Roman.