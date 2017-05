Femeia care l-a făcut tată pe Jean de la Craiova la 19 ani face primele declarații, în direct la tv. Este vorba despre Roxana, care în prezent are probleme de sănătate.

“Noaptea mă doare burta, iau nişte calmante. Ultimul meu concubin m-a ameninţat că mă bagă la puşcărie. A fost o încurcătură cu un telefon. Aveam 17 ani când am rămas însărcinată, iar Jean 19. Ne-am despărţit din cauza unei prostii din tinereţe. Eram foarte geloasă, ne certam. El cânta şi atunci. Eu am pus capăt relaţiei. Am regrete că Alexandru ar fi meritat să crească alături de tatăl lui. Nu am mai vorbit cu Jean de 27 de ani. L-am cunoscut în parcul Morarilor pe Jean. Era prin parc, cu chitara, ca toţi băieţii. Dacă aş avea minte de acum, nu m-aş mai despărţi de el. M-am mutat la el, stătea cu mama lui. Jean a primit bine vestea că sunt însărcinată. Nu a mai apucat să mă ia de soţie pentru că ne-am certat. Mama, vecinii îmi spuneau că lăutarii sunt mai libertini… Nu aveam minte atunci”, a spus Roxana la Antena 1.

Deși nu au mai vorbit de 27 de ani, Jean de la Craipova i-a transmis sănătate femeii care i-a dăruit un băiat și a declarat că speră să se facă bine și să nu pățească ceva grav.