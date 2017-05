Femeia care a sărit în ajutorul Denisei Manelista lămurește totul despre starea artistei. Mai exact, este vorba despre patroana restaurantului din Italia, locul unde cânta artista și care a declarat că este dispusă să facă orice pentru a o salva pe tânără.

”Orice are nevoie, dacă are nevoie de un rinichi, de un ficat, orice îi dau. Domne, nu este bine. Nimic nu este bine. Trebuie să ajung mai repede la ea. Am adus apă sfinţită, despre care vă spun, din vorbe, în Italia există o biserică făcătoare de minune. Iar acolo e un izvor care are nişte proprietăţi miraculoase. Cum să nu aibă nevoie de ajutor? Un om care nu vorbeşte e la pat. E clar. Impresarul s-a purtat foarte urât. Când tu ştii că eşti dator la mine, tu îmi blochezi numărul? Cum poţi să faci aşa ceva?”, a mărturisit Daniela la Kanal D

Femeia susține că Denisa este bolnavă grav, însă nimeni nu vrea să recunoască asta public. Atunci când a fost întrebată dacă face asta pentru bani, Daniela a sărit ca arsă. ”Cum, domne, să vin pentru bani? Îi mai dau şi 10.000 ca să se facă bine. Pare sechestrată, în cazul ăsta, scuzaţi-mă, dar voi aţi mai văzut-o pe fata asta? Au dispărut toţi în ceaţă. Nu ştim, nu mă bag. Eu ştiu cum e un om bolnav, în faţa mea au murit mulţi. Ori este bolnavă, ori este sechestrată. De asta am venit să o ajut. Merg la analize, aduceţi ce vreţi, puneţi-mă la aparatură şi veţi vedea că nu am nimic. Am vorbit cu cineva care mi-a spus ”Doamnă, e foarte bolnavă. Are cancer peste tot. Mai are un sfert de ficat, cum să o mai ajutaţi?” Aşa mi-a zis cineva. Eu am venit pregătită pentru transplant. Am urmat o dietă specială.”, a mai spus ea.