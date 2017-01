Fetița Biancăi Drăgușanu face furori pe rețelele de socializare, după ce mama ei a publicat mai multe imagini cu ea. Recent, ea a filmat-o pe micuță într-o ipostază haioasă.

Fetița Biancăi Drăgușanu apare într-un clip cu efecte, realizat prin intermediul unei aplicații foarte populare. Bianca i-a pus fetiței urechiușe și năsuc de iepuraș, ochi mari și mustăți haioase. Imaginile fac furori pe pagina de Facebook a Biancăi și au peste 100.000 de vizualizări.

Bianca și Victor Slav trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor și au devenit părinți în luna noiembrie a anului trecut. Micuța Sofia a venit pe lume la trei ani de la nunta părinților săi, Bianca Drăgușanu și Victor Slav, care au mers în fața altarului pe 30 septembrie 2013. Bianca a reușit să păstreze sarcina secretă mai multe luni, făcând marele anunț abia în mai, când era deja gravidă în cinci luni. Potrivit calculelor ulterioare, copilul fusese conceput la scurt timp după Anul nou, în vacanța pe care cei doi au petrecut-o în Mexic, la începutul lui 2016.

„Este un sentiment minunat, este total altceva din momentul în care-ţi ţii copilul în braţe nimic nu mai contează, totul se schimbă parcă în momentul ăla şi începe altă viaţă. Am strâns-o în braţe, nu mi-e frică s-o iau în braţe, s-o întorc pe toate părţile. Sunt foarte pregătit”, a declarat Victor Slav imediat după ce Bianca a născut.