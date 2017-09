Fetița Cristinei Spătar a crescut. Ce bine seamănă Aida cu mama ei

Fetița Cristinei Spătar a crescut, iar artista este foarte mândră de ea. Astăzi este ziua ei, Sfânta Marie Mică, iar artista a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare.

Fetița Cristinei Spătar sărbătorește astăzi ziua numelui. Interpreta și micuța ei au făcut un selfie, iar fotografia a fost publicată pe contul de socializare.

Fetița Cristinei Spătar a crescut și seamănă perfect cu mama ei

Fanii au observat imediat cât de bine seamănă Aida Maria cu mama ei. Cristina are o relație deosebită cu băiețelul și fetița ei, iar de când a divorțat de Alin Ionescu, aceasta și-a dedicat tot timpul educației copiilor. „La mulți ani Aida Maria, fetița mea scumpă, îngerașu’ meu !!! La mulți ani, celor ce poarta numele sfânt !!!”, a scris vedeta pe Facebook.Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu, împreună cu care are doi copii foarte reușiți. Din păcate, mariajul lor s-a destrămat, astfel că vedeta și Alin Ionescu au ajuns la divorț.

„Sunt fericită. Sunt pe drumul cel bun. Am reușit să pun pe picioare cel mai nou single al meu. Sunt mult mai bine. Mai am puțin și îmi deschid propriul meu magazin, iar din septembrie va fi și atelier. Sunt o fată sinceră și fairplay. Aș avea nevoie de o persoană foarte caldă și răbdătoare. O persoană bună. Eu sunt foarte calmă. Mai cred în dragoste, dar o să fiu mai atentă când o s-o găsesc. Nu îmi mai doresc să mă recăsătoresc. Am fost trădată de o prietenă apropiată. Îmi mai doresc copii, dar nu îmi mai permite vârsta. Am împlinit 45 de ani”, a declarat recent Cristina Spătar la Kanal D.