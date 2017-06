Fetița lui Christian Sabbagh are patru luni și a avut prima ei apariție în direct la TV, după ce a avut probleme de sănătate în urmă cu aproape o lună. Anais i-a cucerit pe toți cu zâmbetul ei.

Fetița lui Christian Sabbagh a fost alături de părinții ei, în emisiunea de pe Kanal D. Micuța a zâmbit și a fost fascinată de prezența Bursucului pe care l-a privit minute în șir și a încercat să vorbească cu el.

Fetița lui Christian Sabbagh a făcut senzație în direct la tv

În urmă cu mai bine de o lună, micuța Anais a avut probleme grave de sănătate, însă acum totul este bine. Micuța, care s-a născut în urmă cu două luni, a răcit foarte tare, însă, atunci când realizatorul tv și soția lui au mers la spital, medicii i-au recomandat doar pastile pentru răceală. Se pare că micuța a făcut pneumonie.

„În noaptea de miercuri spre joi, mai exact la ora 00:35, am ajuns cu Anais la Spitalul Clinic de urgenta pentru copii Grigore Alexandrescu. „Avea doar o banala febra”, dupa cum s-a exprimat medicul de garda. Dupa doua ore de asteptare, ne-a trimis acasa, cu recomandarea sa-i administram, timp de 3 zile, Panadol. Astazi, fiica mea se afla internata, in stare grava, la un spital privat ! Eu,in calitate de jurnalist, raspund pentru orice scriu sau difuzez. Acel medic raspunde in fata cuiva ? Indiferent de cum se va acoperi in acte, nu voi lasa lucrurile asa. Pentru ca durerea mea este si durerea a mii de parinti. N„, a povestit atunci Christian Sabbagh, despre situația în care se afla fetița lui în vârstă de doar o lună de zile.