Fetița lui Sore a crescut, iar artista le-a mărturisit fanilor că micuța Erin dă semne că vrea să se ridice în picioare. Interpreta a scris pe blogul personal lucruri pe care nu le știu mulți. Astfel că, aceasta a recunoscut că este epuizată, dar foarte fericită.

Fetița lui Sore este activă, iar mama ei așteaptă cu nerăbdare ca micuța ei să facă primi pași. Chiar dacă este foarte ocupată, blonda se împarte cu brio între viața de familie și carieră.

Fetița lui Sore a crescut și este mai activă ca niciodată

Trebuie, în primul rând, să mă scuz pentru absentă, însă oricât aș vrea să am patru mâini și 48 de ore/zi, no puedo! Așadar…ultima luna a fost ceva de vis. Am fost plecată la Paris, unde am filmat videoclipul pentru piesa cu #palpitații, apoi am intrat în montaj împreuna cu Nico (regizorul) și Lilian (montaj), pentru că da, îmi place să mă implic și să iau parte la tot ce înseamnă creație. Apoi am ținut-o într-un turneu de promovare a piesei pe la radio și tv, plus studio, interviuri, ședințe foto și repetiții pentru următoarele surprize care se coc acum, as we speak, în cuptor.

Dacă sunt obosită? Deja nu se mai cheamă oboseală, poate epuizare, dar jur că îmi place. Dorm 3-4 ore pe noapte dar culmea, NU am cearcăne și tot am poante în buzunar constant si multe zambete de împărțit. Va mai spun ca Erin da semne ca se ridică în picioare, pregatesc o colectie nouă și realizez că în două săptămâni împlinesc 27 de ani. Opa! Cand eram mica, nu îmi doream să fac altceva decât ceea ce fac acum, la 27 de ani fara 2 saptamani. Jur! E minunat când vezi că visele se împlinesc, când meseria ta este și pasiunea ta, când oamenii cu care te înconjori te inspira și contribuie la realizarea nebuniei pe care o visezi. Pentru că da, la mine așa functionează, mă trezesc cu o linie melodica, în mașina, la semafor scriu refrenul, sun la HaHaHa, dau o fuga si in doua ore avem piesa (…). Dar intr-o zi am să vă povestesc mai multe…