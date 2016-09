Corneliu Vadim Tudor a murit în urmă cu aproape un an, însă familia nu poate trece peste drama trăită odată cu dispariția acestuia. Fiica cea mare a lui Vadin Tudor a făcut declarații emoționante despre tatăl ei. Fata spune că politicianul îi apare în vis și îi spune ce urmează să se întâmple.

„Nu îi simt direct prezența. De fapt, am impresia că îl simt numai prin faptul că el este în visele noastre și am impresia că îl visez pe tata în fiecare noapte, doar că îmi aduc aminte numai unele dintre vise. Doar cele semnificative. Dar, repet, am impresia că în fiecare noapte tata îmi apare în vise. În rest, nu. Adică nu este nimic de genul ăsta paranormal în care să zic că îi simt prezența. În niciun caz. Tata, de obicei, când îmi apare în vis, îmi arată lucruri care o să se întâmple. De exemplu, când l-am visat acum, de curând, și a spus că s-a întors pentru scurtă vreme să rezolve totul și după aceea se întoarce, s-a întâmplat chiar în perioada asta în care suntem plini de procese. Și în care avem o viața foarte zbuciumată si avem multe poveri pe umeri. Apoi a fost acel vis cu tricolorul la mormântul lui tata. De pildă, în cel mai recent vis, se făcea că eram cu tata în mașina lui, iar eu eram în spatele lui. Și el voia să mergem acasă. Și eu i-am spus că o să vadă lumea că el trăiește. Iar el zicea că le va spune că a venit mai devreme ca să rezolve lucrurile și apoi pleacă înapoi. Dar, într-adevăr, îl simţim prin toate lucrurile care sunt în casă şi care au rămas la locul lor”, a declarat Lidia pentru ziarulring.ro.

Fiica cea mică lui Vadim Tudor, la un pas de moarte

Fiica cea mică a lui Vadim Tudor a trecut prin clipe grele, după moartea tatălui său. La un an de la moartea acestuia, Eugenia a făcut mărturisiri dureroase. Peste câteva zile se împlineşte un an de când a murit Corneliu Vadim Tudor, iar fetele şi soţia tribunului i-au organizat un parastas. ”A fost un an foarte greu, nu ne-am obişnuit nici acum cu absenţa lui, în fiecare zi îl aşteptăm să se întoarcă. Este foarte, foarte greu pentru că am rămas trei femei fără niciun sprijin. Absolut nimeni nu ne-a sprijinit”, a dezvăluit soția lui Corneliu Vadim Tudor la Antena Stars.