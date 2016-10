Fiica Danei Săvuică a trăit clipe de groază în avion

Fiica Danei Săvuică, Julie, a trăit o experiență traumatizantă recent, când se întorcea cu avionul din Irlanda, unde a avut un internship.

Julia, fiica fostului model Dana Săvuică, nu vrea să urmeze cariera mamei sale, ci se pregătește intens pentru diplomație. Ca urmare, Julie a reușit să înceapă un internship la o multinațională, iar recent a fost trimisă în Irlanda la specializare. Timp de o lună, Julie a învățat lucruri noi, dar s-a și plimbat, însă chiar pe drumul spre casă a avut parte de o experiență teribilă.

”Îmi mai rămăsese un ultim hop: zborul. Nu știu dacă va mai amintiți din articolele anterioare, dar mi-e frică (mai nou) să zbor cu avionul. Ceva legat de lipsă de control. Însă deoarece se vedea pe mine că eram super panicată, un domn foarte drăguț a stat de vorba cu mine tot zborul. Mi-a povestit că s-a mutat în Irlanda cu familia și că se simte foarte bine acolo. Mă bucur când aud poveștile acestor români și chiar le doresc tot binele. Asta a fost partea frumoasă a zborului. Dar mi-a curs și sânge din nas la un moment dat și m-am panicat și mai tare”, a povestit Julie pe blogul său.

Fiica Danei Săvuică îi calcă pe urme bunicului

Inspirată de cariera bunicului, care a fost ambasador al României în diverse ţări, Julie face tot posibilul pentru a-i călca pe urme. “Ea a terminat Facultatea de Ştiinţe Politice în limba engleză la Universitatea din Bucureşti, vrea să devină diplomat de carieră, ca tatăl meu, sper să şi reuşească. Acum are un internship la o companie multinaţională şi munceşte cu drag şi spor, a aplicat pentru un internship pentru Uniunea Europeană, să vedem dacă primeşte vreun post acolo. Deci, ea are o cu totul altă traiectorie în carieră. Îşi doreşte altceva decât am făcut eu”, a declarat, pentru Libertatea, Dana Săvuică.