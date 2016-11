Fiica lui Horia Moculescu, operată de urgență. Cum se simte Nidia

Fiica lui Horia Moculescu a trecut zilele trecute prin momente grele, după ce a suferit o operație complicată, dar și foarte costisitoare. Medicii i-au extirpat acesteia și cea de-a doua trompă uterină.

Fiica lui Horia Moculescu a fost operată, iar alături i-a fost tatăl ei, marele compozitor. Nidia se simte bine acum, însă recunoaște că a avut mari emoții. Tânăra a făcut primele declarații, în direct la tv.

Fiica lui Horia Moculescu a primit ajutor de la iubitul mamei ei



„Eu mă simt bine, ca întotdeauna. Am dormit, mi-am făcut bagajul. Sunt pregătita pentru 3 zile sa stau in spital. Tatal meu e un suflet bun, chiar daca toata lumea zice ca e comunist. E lânga mine mereu, e de pus pe rana. Mă gândesc că e bătrân și va veni momentul cand ma gandesc. Nu din cauza ca trebuie sa iau fraiele in casa, ci ca nu imi va mai raspunde atunci cand voi avea nevoie de el. Operatia e foarte costisitoare. Maximiliano, iubitul maica-mii mi-a trimis o parte din bani. Nu am vrut să trag de tata și să îi cer lui, am vrut sa îi arăt că ma descurc. Mama mi-a facut o urare de bine aseara, printr-un mesaj, dar știi cum e, ar fi trebuit să fie langa mine”, a povestit Nidia la Kanal D.

Horia Moculescu a mărturisit că fiica lui nu va mai putea face copii, decât dacî va apela la fertilizare in vitro. „Eu nu i-am permis sa o vorbeasca de rau pe maică-sa, pentru ca eu sunt mai în vârsta și daca mi se intampla mie ceva, mi-am dorit sa fie in relatii bune cu mama ei. Pe Nidia niciodata nu am tratat-o de sus, am vrut să fim prieteni”, a adăugat compozitorul.