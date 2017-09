Fiica lui Mircea Baniciu, de nerecunoscut în clipul piesei “Am crezut”, lansat recent. Ana a slăbit și-a schimbat look-ul și e mai sexy ca niciodată.

Piesa evidențiază sentimentele apărute în urma pierderii unei iubiri. Este o scrisoare muzicală pentru cei care au fost îndrăgostiți dar s-au temut să ofere iubire și înțelegere și au pierdut ce aveau lângă ei.

Fiica lui Mircea Baniciu dă lovitura pe piața muzicală

“Sunt mândră de rezultatul final. Piesa asta a ajuns la mine în momentul in care versurile se potriveau mănușă cu ceea ce simțeam în viața mea persoanală și cred ca nu a venit întâmplător. Îmi doresc să cânt despre mine, despre ce simt și să fiu un artist sincer in tot ceea ce fac. AM CREZUT este o scrisoare muzicala deschisa.”, a spus Ana.

“Piesa aceasta este foarte importanta pentru mine pentru că vine dupa o perioada in care mi-am căutat cuibul. Este prima piesă pe care o lansez cu sigla Quantum Music.”, a adaugat Ana Baniciu. Artista a ajuns în lumina reflectoarelor o data cu serialul fenomen Pariu Cu Viata. Îndrăgostită iremediabil de muzică și crescută într-o familie de muzicieni și-a dorit de mică să facă o cariera în domeniul artistic. Cu un timbru special și o voce spectaculoasa, Ana Baniciu isi completeaza atuurile cu unul dintre cele mai hot trupuri din industrie.

