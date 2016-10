Fiica lui Vadim Tudor, apel disperat după ce a fost dată afară din casă

Fiica lui Vadim Tudor trece prin clipe grele, după ce a fiost dată afară din casă. Lidia și sora ei se află în plin război pentru moștenirea fostului om politic. Se pare că acestea nu au fost lăsate să își ia lucrurile personale din locuință.

Fiica lui Vadim Tudor nu se aștepta la o așa lovitură. Deşi trebuiau să aibă 30 de zile pentru a elibera locuinţa, Lidia şi mama sa nu au fost lăsate să-şi ia obiectele de valoare. Acestea sunt distruse și cer disperate ajutor. „Sunt obiecte ale noastre, strânse de-a lungul anilor. Noi am decorat acea casă împreună cu tata şi trebuie să ne luăm acele lucruri şi ni se refuză acest drept.(..) Sunt icoane primite de noi de-a lungul anilor pe care tata a ales să le lase acolo, să decoreze casa aceea cu ele, sunt tablouri, mai sunt diplome de ale tatălui meu primite, tot felul de distincţii. Astea ar fi cele mai valoase. Sunt aparate elecrocasnice: televizioare, frigidere, totuşi sunt două case care au fost utilate pentru a locui în ele,„ declară Lidia Samson pentru Antena Stars.

Fiica lui Vadim a avut probleme grave de sănătate

Fiica cea mică a lui Vadim Tudor a trecut prin clipe grele, după moartea tatălui său. La un an de la moartea acestuia, Eugenia a făcut mărturisiri dureroase. Peste câteva zile se împlineşte un an de când a murit Corneliu Vadim Tudor, iar fetele şi soţia tribunului i-au organizat un parastas. ”A fost un an foarte greu, nu ne-am obişnuit nici acum cu absenţa lui, în fiecare zi îl aşteptăm să se întoarcă. Este foarte, foarte greu pentru că am rămas trei femei fără niciun sprijin. Absolut nimeni nu ne-a sprijinit”, a dezvăluit soția lui Corneliu Vadim Tudor la Antena Stars.