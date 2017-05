Mai sunt doar trei gale până la marea finală, iar concurenții de la “Te cunosc de undeva!” au pregătit pentru ediția de sâmbăta, 13 mai, de la ora 20.00, la Antena 1, noi și uimitoare transformări.

Astfel, Sore îl va aduce la “Te cunosc de undeva!” pe Robert Smith, vocalistul trupei The Cure, cu hit-ul “Friday I’m In Love”, Anda Adam va fi un personaj despre care spune că i se potrivește mănușă, Mary J.Blige, în timp ce Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu vor avea dificila misiune să se transforme în Sting și Lady Gaga, ca să interpreteze un cover foarte cunoscut, “Stand By Me”.

Alex Vasilache s-a străduit o săptămână întreagă să se apropie cât mai bine de personajul său, interpreta de muzică populară Elena Merișoreanu, și va cânta îmbrăcat într-un costum tradițional pus la dispoziția sa de chiar celebra artistă, Biu Marquetti va avea șansa să întruchipeze un chitarist care a făcut istorie alături de The Beatles, George Harrison, pe când Ruby va fi veselă și dezinhibată, precum americanca Meghan Trainor. Mezinul “Cuza” va încerca o transformare internațională pe versuri românești și va cânta în travesti precum Inna, Daniel Max Dragomir va imita un showman total și un bun prieten al emisiunii, Horia Brenciu, în vreme ce Bianca Sârbu va readuce la “Te cunosc de undeva!” un Jean foarte iubit al muzicii de petrecere, Jean de la Craiova.

Sâmbăta aceasta, Florin Ristei și FreeStay vor cânta, în cadrul momentului special al serii, alături Alin Pascal, fiul celebrei interprete de muzică populară Matilda Pascal-Cojocărița.

Care transformare va primi cele mai multe puncte din partea juraților Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 13 mai, de la ora 20.00, într-o nouă ediție a show-ului “Te cunosc de undeva!”, prezentată de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși.

Citește și: Clipe de panică pentru un artist la Te cunosc de undeva! “Am fobie de șerpi”