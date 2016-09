Firicel din „Las Fierbinți” și-a anunțat fanii de pe contul de socializare, că a câștigat un proces cu banca. Asta vine după ce în primăvară, actorul Cuzin Toma a decis să își cedeze garsoniera băncii. Firicel este în culmea fericirii.

Firicel din Las Fierbinți a învins în instanță. „Bună dimineața! Uraaa Uraaa Uraaa – se aude într un singur glas.. Ce veste credeți că am primit ieri din partea avocatilor mei?… Victorie împotriva băncii!!! Vă amintiți că pe la sfârșitul lunii mai, vă spuneam că am un credit în franci elvețieni și că am hotărât să transmit băncii o notificare de dare în plată? Așa am și făcut. Banca a făcut contestație și o să urmeze un proces, dar asta e alta poveste… Cel mai important de spus este ca astăzi am aflat soluția definitivă într-un alt proces cu banca, legat de același contract. Este vorba de dosarul nr. 8709/3/2015. Judecătorii au decis în mod definitiv că în contractul formulat de către bancă, clauzele privind dobânda și comisionul de administrare sunt ABUZIVE, au dispus eliminarea lor din contract și restituirea tuturor sumelor plătite în baza lor către subsemnatul. Totodata, au obligat banca să îmi plătească dobânda legală aferentă acestor sume. Pentru această mare victorie le mulțumesc domnului avocat Gheorghe Piperea și domnului avocat Razvan Barac pentru profesionalismul de care au dat dovadă în gestionarea dosarului. Celor care aveți pe umeri povara unor contracte de credit care încalcă legea, vă spun, acum din proprie experiență, că puteți învinge băncile și vă puteți recâștiga drepturile în instanță. Nu vă dați bătuți! Vă mulțumesc și vă doresc și voua să fiți victorioși în toate luptele pe care le aveți de dus!”, a scris Firicel pe contul de socializare.

Firicel din „Las Fierbinți” și-a dat garsoneira în plată

În primăvara acestui an, Firicel din „Las Fierbinți” a luat o decizie radical. Actorul Cuzin Toma a decis să își cedeze garsoniera băncii, prin procedura dării în plată, asta după ce în 2007 a contractat un credit de 80.000 de franci elvețieni pentru cumpărarea locuinței. După ce a constatat că mai trebuie să achite acum, după aproape 9 ani, aproximativ 90.000 de franci elvețien, actorul a decis să își dea garsoniera în plată. Anunțul a fost făcut chiar de acesta pe contul de socializare.