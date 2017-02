Fiul Andreei Bănică a cucerit internetul cu una dintre cele mai recente fotografii pe care părinții lui i le-au făcut. Micuțul Noah Andrei a atras zeci de mii de Like-uri cu drăgălășenia lui.

După ce a devenit mămică pentru a doua oară, Andreea Bănică a publicat o mulțime de fotografii și filmulețe cu fiul ei, care au făcut furori pe rețelele de spcializare. Cea mai recentă dintre imagini este însă definiția drăgălășeniei și a naturaleții. De abia trezită, cu părul ciufulit, Andreea Bănică s-a lăsat fotografiată ținându-l în brațe pe cel mic. Fiul Andreei Bănică a cucerit internetul cu ochii lui albaștri.

Fotografia a strâns aproape 40.000 de aprecieri și sute de comentarii admirative.

Cântăreața Andreea Bănică a devenit mămică pentru a doua oară în luna noiembrie a anului trecut, când micuțul Noah Andrei.

Artista și soțul ei, Lucian, mai au împreună o fetiță pe nume Sofia.

Andreea Bănică a avut dureri cumplite după naștere

”În urma unui traumatism (disjuncție tibio-peroniară superioară) pățit în urmă cu 2 ani mă tot confrunt cu o problemă la genunchiul drept. Nu este o problemă care necesită operație, însă trebuie să fac tot timpul exerciții, pentru ca mușchii să susțină rotula și să nu mai „fugă” de pe traiectoria ei. Tot din această cauză nu am voie nici să am fluctuații de greutate, lucru inevitabil într-o sarcină. Problemele s-au agravat în luna a 8-a din cauza greutății, dar și pentru că organismul trecea prin schimbari majore hormonale și am ajuns să am probleme chiar și la nivelul articulațiilor. Acesta este motivul pentru care a doua zi după naștere a fost una cu peripeții. După ce l-am alăptat pe cel mic, am vrut să merg la baie și mi s-a blocat genunchiul. Cam cum este asta? Am rămas cu el înțepenit 6 ore, timp în care aveam pusă tot timpul o compresă cu apă caldă și îl masam. A fost foarte greu, mai ales că eram abia operată. Le spusesem alor mei să plece acasă în seara aia, crezând că mă voi descurca singură. Iată-mă deci, blocată cu gândurile mele, gândindu-mă la ce pot să fac ca să-mi revin”, povestea recent vedeta pe blogul personal.