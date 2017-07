Fiul Ilenei Ciuculete reacționează după ce Galeș a fost surprins alături de o blondă misterioasă. Mugurel Sfetcu a vorbit în direct la tv despre gestul lui Cornel Galeș.

Fiul Ilenei Ciuculete, Mugurel Sfetcu, susține că nu știe despre ce e vorba, însă i se pare cam devreme ca soțul mamei sale să își refacă viața.

Fiul Ilenei Ciuculete și fratele acesteia continuă seria acuzațiilor

„Eu sunt în drum spre Bucureşti. Chiar nu ştiu cine este această blondă. Acum m-a sunat cineva. Mie îmi place că adevărul iese la suprafaţă. Mi se pare puţin cam repede, totuşi. Nu am eu dreptul să îl judec, are cine să ne judece. Se vede cât a ţinut la mama noastră. E dreptul dumnealui. La cimitir la mama nu a trecut de trei săptămâni să aprindă o lumânare. A fost băiat deştept. Noi am mers pe latura umană, când am semnat la succesiune am semnat cu inima. Am zis că este soţul mamei, au stat 25 de ani împreună”, a spus Mugurel Sfetcu la Antena 1.

Fratele Ilenei Ciuculete a intervenit la Acces Direct şi a reacţionat. „Şi peştele trage la momeală, dar femeile la bani. Văd că doamna este tot blondă. Să îi dea Dumnezeu sănătate. Eu sunt foarte trist. Eu, la minte mea şi la cum îl credeam eu pe Cornel, nu cred că r fi putut să facă acest lucru. Dumnezeu să îl ierte dacă a făcut acest lucru”, a spus fratele Ilenei Ciuculete.

Ajuns la capătul puterilor din cauza celor doi fii care se plâng că nu au primit nimic de la mama lor, Galeș se gândește să ceară înapoi hainele Ileiei de la cei cărora le-a dat de pomană.

