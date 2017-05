Fiul lui Florin Călinescu, moment emoționant în ultima semifinală Românii au talent. Petru Călinescu a urcat pe scenă pentru o interpretare de excepție.

Fiul lui Florin Călinescu, Petru a început să cânte în liceu, după ce a urmat, timp de cinci ani, cursuri de pian clasic și a continuat studiile în muzică în Marea Britanie, sub atenta îndrumare a lui Sir Paul McCartney, la Liverpool Institute for Performing Arts. Genurile muzicale pe care le preferă artistul sunt jazz/ swing, pop/ rock și musical theatre.

Fiul lui Florin Călinescu, bucuros să urce pe scena Românii au talent

„Pentru mine, Românii au talent înseamnă, în primul rând, o rampă de lansare extrem de binevenită pentru talentele țării noastre. Am primit cu mare drag invitația de a urca la rândul meu pe această scenă, unde voi interpreta o piesă fără vârstă: Always on my Mind. De-a lungul deceniilor, aceasta a fost interpretată de către artiști precum Elvis Presley, Willie Nelson sau Michael Buble și este nelipsită din repertoriul meu. Este plăcerea mea să o interpretez acum la Românii au talent.”, a spus Petru Călinescu despre momentul pe care l-a pregătit pentru ultima semifinală LIVE Românii au talent.

Unul dintre proiectele de suflet în care este implicat Pentru Călinescu este New Vegas Show, un two-man show proaspăt lansat pe scena jazz/swing din România. Alături de Maximilian Muntean, Petru aduce în cadrul acestui proiect un omagiu celebrilor artiști precum Frank Sinatra, Dean Martin și Ella Fitzgerald. Telespectatorii vor avea parte vineri, de la 20:30, în ultima semifinală LIVE a sezonului #7epic Românii au talent de un spectacol incendiar, surprize de proporții, reprezentații fabuloase și foarte multă distracție. Fiul lui Florin Calinescu s-a căsătorit recent, în mare secret.