Fiul lui Szobi Cseh, gest emoționant în memoria tatălui său

Băiatul lui Szobi Cseh strânge 10.000 de lei pentru a muta „Bojdeuca lui Szobi” mai aproape de București.

La trei ani de la moartea tatălui său, Arpad, fiul Szobi Cseh, cel care a preluat conducerea Asociației Gladiatorul, care sprijină copiii defavorizați, încearcă să păstreze vie memoria celebrului cascador român. Pentru asta, mai întâi s-a luptat să păstreze spațiul asociației, iar acum încearcă să strângă suma de 10.000 de lei pentru a muta ”Bojdeuca lui Szobi”, o căsuță pe care acesta o ridicase lângă sediul asociației. Decizia vine după ce chiria pentru acest spațiu a crescut.

“Bojdeuca lui Szobi” asa cum o numim noi, nu este un simplu spatiu; este locul unde Szobi si-a pus amprenta pe fiecare coltisor in ultimii sai ani de viata, locul care il inspira si unde isi incarca bateriile. In mijlocul unui Bucuresti agitat, a reusit sa refaca un colt de munte linistit, cu o cabanuta din lemn, inconjurat de animalele lui, de iarba,brazi si salcii. In ziua in care Szobi a plecat dintre noi, ne-au anuntat ca trebuie sa eliberam locul. Am reusit cu ajutorul jurnalistilor sa pastram locul pe care il iubea atat de mult, sub forma unui contract de inchiriere. Anul acesta in luna martie, ne-au dublat chiria, in ideea in care noi, fiind asociatie non-profit, nu ne-o putem permite. Dorindu-ne cu disperare sa ii pastram amintirea vie nu doar prin activitatea de la sala, ci prin tot ceea ce are semnatura Szobi Cseh, vrem sa ii mutam bojdeuca intr-un loc donat de o persoana la 45 km de Bucuresti. Aici renovam doua camere si mutam terasa de lemn facuta de Szobi. Un loc asa cum l-a visat… pazit de cainii lui credinciosi de care avem grija si acum, inconjurat de multa verdeata si brazi inalti. Acolo unde copiii lui de suflet de la Gladiator, vor face ca si pana acum terapii ocupationale, ateliere de prelucrarea lemnului si multe alte activitati care ii fac cinste. La data de 1 Iulie, trebuie sa predam spatiul unde se afla acum Bojdeuca lui Szobi, asa ca va cerem sprijinul pentru a incununa cu succes acest proiect minunat. Pentru a face ca visul lui Szobi sa mearga mai departe avem nevoie de 100 de oameni care sa doneze fiecare 100 de lei, sau poti dona oricat doresti”, a scris Arpad Cseh, care a strans pana acum 2.700 de lei.

Citește și: Copiii de la Asociația Gladiator-Szobi Cseh au deszăpezit mormintele marilor actori de la cimitirul Bellu