Fiul Luminiței Anghel face un nou gest șocant după ce și-a băgat mâna în pantaloni. David Pușcaș nu ezită niciun moment să atragă atenția tuturor cu atitudinea bizară pe care o are de ceva vreme.

Fiul Luminiței Anghel și-a șocat din nou prietenii virtuali. După ce zilele trecute făcea publică o imagine în care apărea cu mâna în pantaloni, de data asta a apărut pe Facebook într-o ipostază dubioasă. Tânărul este de nerecunoscut.

Fiul Luminiței Anghel este criticat dur pentru gesturile ciudate

Așa cum era de așteptat, David a fost din nou criticat de fani. „Ce s-a întâmplat cu un ochi?”, „Cine e în poză?”, „David? Nici nu zici că e el”, „Ești incredibil, când ai de când să te oprești?” a fost reacția prietenilor virtuali.

Zilele trecute, fiul Luminiței Anghel a mărturisit că este bântuit de un spiritce se află în propria casă. David a făcut dezvăluiri șocante în direct la tv. Se pare că tânărul a primit un mesaj de la Arhanghelul Mihail prin intermediul terapeutului care l-a vizitat acasă.

„Dacă este nevoie şi, practic, sfatul dânsei e util în acest fenomen paranormal şi e singura care mă poate ajuta. Nu e plăcut să simţi pe cineva când ştii că eşti singur în casă. Noi suntem energie. (…) Pe lângă aceste experienţe, eu am nişte vise foarte reale cu mama. I-am spus şi ei. Într-unul ningea, am vorbit, dar nu-mi aduc aminte ce, am luat-o în braţe, a plecat. Şi, imediat după ce a venit mama, a venit o tornadă de zăpadă, o furtună de zăpadă. Nu ştiu, fac legătura cu visul ăsta, cu mama, ceea ce mi se întâmplă.”, a povestit fiul Luminiţei Anghel în cadrul aceleiaşi emisiuni.