Fiul Luminiței Anghel aruncă bomba, după ce zilele trecute, acesta nu s-a prezentat la concertul Deliei, unde trebuia să facă parte din trupa de dans a acesteia. David Pușcaș a declarat că mama lui nu l-a susținut absolut deloc.

Fiul Luminiței Anghel aruncă bomba despre mama lui. Davi Pușcaș nu a mai vorbit cu mama lui, deși aceasta îi plătește în continuare chiria. „Pur şi simplu mi s-au întâmplat nişte lucruri şi m-au ajuns şi oboseala şi anxietatea şi am hotărât să nu ma duc. A fost pur şi simplu decizia mea. Eu am fost la casting, ea avea nevoie de nişte oameni în plus pe scenă, la anumite momente muzicale. Repet, eu nu am stricat show-ul, nu am încurcat pe nimeni. Ea avea angajaţii ei, dansatori profesionişti, cu care ea a colaborat de mult timp. Eu nu făceam parte din gaşca aia. Eu nu dansam neapărat. Era un show de scenă foarte simplu”, a declarat David Puşcaş pentru Antena Stars.

