Fiul Luminiței Anghel, bântuit de un spirit în propria casă

„În această casă am simţit că este o entitate malefică. În urmă cu câţiva ani, în această casă a locuit un bărbat şi a avut parte de o moarte bruscă, neaşteptată. El cât a locuit pe acest Pământ a avut un pact cu Diavolul. Şi a făcut foarte mult rău multor oameni (…) I-ar acele persoane s-au dus cu credinţă la biserică şi s-au rugat foarte mult pentru el. Faptul că el aude voce, acest spirit care e neliniştit a venit să-i ceară ajutorul lui David. (…) Ei au avut în altă viaţă, au fost o familie de suflete. (…) Într-o altă viaţă, au avut o legătură de suflete. Iar David a venit să locuiască în această casă, iar David – au fost tată şi băiat. (…) Sunt nişte metode energenice, dar am un prieten preot foarte bun, pe care am să-l rog pe David să meargă la el. Preotul poate să facă exorcizări. Nu, noi nu suntem niciodată singuri”, a spus Florentina Daniela Ion, terapeut, parapsiholog, la Kanal D.

„Dacă este nevoie şi, practic, sfatul dânsei e util în acest fenomen paranormal şi e singura care mă poate ajuta. Nu e plăcut să simţi pe cineva când ştii că eşti singur în casă. Noi suntem energie. (…) Pe lângă aceste experienţe, eu am nişte vise foarte reale cu mama. I-am spus şi ei. Într-unul ningea, am vorbit, dar nu-mi aduc aminte ce, am luat-o în braţe, a plecat. Şi, imediat după ce a venit mama, a venit o tornadă de zăpadă, o furtună de zăpadă. Nu ştiu, fac legătura cu visul ăsta, cu mama, ceea ce mi se întâmplă.”, a povestit fiul Luminiţei Anghel în cadrul aceleiaşi emisiuni.