Luminița Anghel a primit o nouă lovitură din partea fiului ei adoptiv. David Pușcaș a recunoscut pentru prima dată, în direct la tv, că a avut grave probleme cu drogurile. O înregistrare apărută în presă, l-a determinat pe tânăr să spună tot. Din fericire, acesta spune că a scăpat de dependența care l-a dus pe mâna medicilor.

David Puşcaş, fiul adoptiv al artistei Luminița Anghel a povestit cum s-a apucat de droguri în direct la tv. „Şi dacă fac asta, ce? Nu înţeleg are e problema! Am făcut-o, şi? Nu regret nimic! Da, mă, frate, am făcut-o, m-am drogat. Mama nu ştie şi nu vreau să afle, îţi dai seama, nu vreau să fie dezamăgită.„ sunt doar câteva dintre mărturisirile lui David Puşcaş, făcute în direct la Kanal D, care se regăsesc pe înregistrarea apărută în presă.

Luminița Anghel a fost dezamăgită de fiul ei

„Nu a fost de acord, e supărată pe mine. Am făcut-o în trecut, mi-o asum – în perioada liceului. A fost în anturaj, nu în liceu. Când am început prima dată, nu aveam probleme, am început din curiozitate şi am continuat până în perioada BAC-ului. Le-am luat la rând, da, cred că am încercat şi legalele. (…) M-am oprit singur când am ajuns la salvare. Timp de trei ani am făcut asta. Nimeni nu şi-a dat seama. (…) Mi-am revenit singur. Am pus stop când a venit perioada bac-ului şi m-am pus pe învăţat, pentru că mi-am dorit să iau bac-ul. De-asta am şi venit, că nu toată lumea recunoaşte. (…)”, a spus David Puşcaş în cadrul unei emisiuni TV.