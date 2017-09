Fiul Silviei de la Vegas este un geniu. Băiatul are un an şi şapte luni şi ştie aproape tot alfabetul în limba engleză. Pediatra copilului i-a spus vedetei să îi facă un test.

Silvia Lăuneanu a povestit despre ce poate face Alexandru la vârsta de nici doi ani. Artista recunoaște că acesta este un băiat foarte special.

Fiul Silviei de la Vegas o surprinde în fiecare zi pe mama lui

„Este un băiat foarte special, cu foarte multe abilităţi, aş spune la vârsta de un an şi şapte luni. În primul rând, nu e muzicală, ci literală, pentru că-i plac foarte mult literele. A învăţat aproape singur să spună tot alfabetul în limba engleză şi mai nou e autodidact şi a început să învăţe cifrele, culorile, formele. Şi în fiecare zi mă surprinde cu tot felul de informaţii şi sunt foarte fericită., pentru că… cumva, când îi dau tableta sau telefonul îşi alege joculeţe educative. Am fost la pediatra el de la New York şi mi-a spus că ar trebui să-i facem un test de inteligenţă pentru el.”, a povestit artista în cadrul emisiunii „Cool Sunday Nights” de la Antena Stars. Silvia de la Vegas s-a căsătorit în secret în urmă cu mai bine de un an.

Citește și