Florin Chilian intră în lupta Eurovision 2017, alături de alți artiși precum Lora, Mihai Trăistariu, Tavi Colen, Maxim, Emma și mulți alții. Înianite de a participa la preselecția care va avea loc în acest weekend, interpretul a ținut să prezizeze câteva lucruri despre piesa cu care va participa.

Florin Chilian intră în lupta Eurovision 2017 și a făcut câteva mărturisiri despre concurs și despre piesa pe care o va cânta în fața publicului. ” Da, am să particip la Eurovision, în ediția din acest an organizată de TVR, cu o piesă căreia, firește, îi semnez muzica și textul. Piesa Colț de lup am înregistrat-o aici, în România, cu români, în studioul Sound Expert, inginer de sunet fiind d-nul Ştefan Elefteriu. Un muzician în top 5 mondial la producție, post producție și master muzical. Piesa nu este copiată. Piesa nu este furată. Aceasta piesă nu este „împrumutată”. Piesa este un fel de doină şi este cântată în limba română. Problema cu această piesă este una singură şi anume: Această piesă nu există!”, a declarat Chilian pentru DCNews.

Florin Chilian intră în lupta Eurovision 2017 și se bucură de această șansă

„Vă spun toate acestea plecând de la mult prea românească premisă conform căreia „Nimeni nu e profet în țara lui”. Şi vă recunosc sincer că nu am așteptări exagerate de la acest concurs, în pofida noutății muzicale absolute și a frumuseții piesei trimisă de mine la ediția din acest an a Eurovision. Mai exact, mă bucur pur şi simplu de întâmplare. Că se întâmplă asta. Mă aștept să placă doar câtorva, să o îndrăgească tot câțiva, să uimească pe altcineva dar, mai presus de asta, mă aștept ca toți să ne bucurăm de muzică, de tot ce înseamnă ea. Şi, dacă în 1974, ABBA a făcut o minune, devenind un fenomen muzical global și datorită ediției din acel an a Eurovision, de ce să nu credem că și de aici, din România, poate pleca un asemenea fenomen? De ce să nu credem în minuni?! În definitiv, 100 de mii de oamenii cântând de nota zece despre minuni s-au mai văzut aici în România și tot eu scrisesem muzica și textul”, a mai adăugat acesta.

Peste 80 de artişti vor să reprezinte România la competiția care, anul acesta, va avea loc la Kiev.Luminiţa Anghel, Ovi Jacobsen, Adrian Romcescu, Paula Seling şi Andrei Tudor vor juriza Selecţia Naţională 2017. Juriul va alege semifinaliştii şi finaliştii Eurovision România, iar publicul va decide cine va reprezenta ţara noastră pe scena de la Kiev. În premieră, înregistrările audiţiilor vor fi difuzate într-o serie de emisiuni la TVR, în perioada 5-11 februarie. Semifinaliştii vor fi anunţaţi într-un show live joi, 12 februarie.