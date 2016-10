Florin Salam, în stare gravă din cauza oboselii. „Am chemat salvarea”

Florin Salam, în stare gravă din cauza oboselii. Deși a anunțat că nu vrea să mai cânte în România, manelistul a primit în continuare oferte, pe care a încercat să le refuze politicos. Din păcate, decizia lui a produs un adevărat scandal în rândul membrilor trupei.

Florin Salam, în stare gravă după moartea tatălui. Puiu Gheorghiu, prieten bun cu interpretul a făcut dezvăluiri incredibile despre situația în care a fost pus manelistul în ultima perioadă. „În ultima perioadă, Florin Salam a cântat pentru alții. Banii pe care îi lua pe dedicaţii trebuia să-i dea înapoi că dacă nu, era amenințat; îmi spui că mă tai, că nu ştiu ce. (…) Nu e vorba de acei interlopi, pe care-i numeri pe degetele de la o mână, pentru că nu fac mârlănii de genul acesta! (…) A fost o fază, pe data de 20 septembrie, Florin a trebuit să cânte undeva, dar nu a putut pentru că i-a fost rău. Efectiv a avut o cădere, obosit. Imaginează-ţi că a cântat în cinci locuri diferite câte două ore. Îmi pare rău că Roxana trebuie să afle de la televizor, ea nu ştia nimic de asta. Atenţie, el voia să meargă, dar nu l-am lăsat. Am chemat salvarea pentru a-l salva pe Salam. (…) S-a dus să ducă 4.000 de euro, pentru că nu putea să cânte. Şi cineva a zis că 10.000 trebuia să dea. Apoi a venit cu ameninţări, că-l tăiem, că nu ştiu ce. Nu înţeleg de ce chestia asta! Eu am să pornesc şi am să fac reclamaţii peste tot. Inclusiv eu am primit primit ameninţări pe telefon. (…) Eu sunt prietenul lui. Nu sunt nici impresarul, nici managerul, sunt prietenul lui Florin Stoian. Va cânta numai afară, unde are deja cântări. (…) Florin Salam a cântat pentru alţii. (…) Florin Salam este afectat în urma scandalului”, a mărturisit Puiu Gheorghiu la Antena Stars.

Florin Salam, în stare gravă. Și-a anunțat retragerea pe contul de socializare

„A venit momentul sa spun tot adevarul! Nu mai cant in Romania. E frumos si greu sa te iubeasca milioane de oameni. De multe ori, e bine sa alergi cand esti trist. Un artist stie cum sa isi gaseasca remediul, asa cum am facut eu. Ma bucur ca pot sa trec peste orice in viata. Regret ca nu pot sta mai mult cu copiii, imi e frica de reprosurile lor. Sper sa inteleaga ca tot ce fac e pentru viitorul lor, sa nu munceasca ei cum am muncit eu. Sunt un om care munceste mult si face orice pentru familie, sa ii fie bine. Nu sunt robot, sunt om. Nu m-am gandit cat sa mai cant, dar cand sunt pe scena am forta. Cand o sa ma las, o sa am o viata linistita”, a marturisit Florin Salam pe Facebook.