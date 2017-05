Florin, soțul lui Philip Clements, amenințat cu bătaia. Fotomodelul homosexual a povestit în direct prin telefon, la Antena Stars, că se teme să mai iasă din casă, de teamă să nu pățească ceva grav.

Florin, soțul lui Philip Clements trăiește o dramă. Tânărul se teme de cel mare îl amenință cu bătaie și chiar dacă a vrut să le cumpere tăcerea cu bani, soțul său nu a fost deacord cu asta.

Florin, soțul lui Philip Clements nu mai poate dormi de teama celor care îl amenință

”Două persoane, una anonimă și una pe care o cunosc mă agresează. Aseară s-au agravat lucrurile. Am venit la poliție. Un bărbat care locuiește în Germania m-a amenințat că mă rupe în bătaie dacă mă vede pe stradă. Eu nu am fost nici damă de companie… Domn, să zicem. Îmi e frică să mai ies și pe stradă. M-am gândit să-i dau bani individului ca să tacă din gură. Eu nu am nimic de ascuns. I-am cerut lui Philip bani și a zis că nu-mi dă până nu îi zic pentru ce sunt. Acum ce să fac să mă trezesc că ies din scara blocului și mă taie cineva la… Doamne ferește.”, a declarat Florin la Antena Stars.



Povestea de dragoste dintre fomodelul român Florin Marin și britanicul Philip Clements a făcut înconjurul lumii. Cei doi au o relație de doi ani, iar acum, fostul preot britanic, mai mare cu 54 de ani decât partenerul său, s-a căsătorit cu tânărul român, relatează Kent Online.