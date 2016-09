Fosta iubită a lui Nicolae Guță are probleme cu sarcina. Verdictul dur al medicului

Dana Roba, fosta iubită a lui Nicolae Guță, a primit o veste proastă de la medici. Gravidă în patru luni, Dana a aflat că are o sarcină toxică și că trebuie să urmeze un anumit regim alimentar.

Dana Roba abia așteaptă să devină mama, însă medicul ei nu i-a adus vești bune. Specialistul i-a spus că are o sarcină toxică și oate să mănânce doar nectarine, langoşi şi ouă, potrivit Antena Stars.

La o jumătate de an de când s-a măritat cu alesul ei, Daniel, Dana Roba a rămas însărcinată cu primul lor copil. Sarcina nu este una tocmai uşoară şi a venit la pachet nu doar cu greţuri, ci şi cu câteva zile de spitalizare.

„Mi-am dorit să rămân însărcinată de a doua zi de când m-am măritat, dar nu am rămas. Ne-am rugat la Dumnezeu să ne dea un copil când voi fi vrednică. Am aflat la cinci săptămâni. Ne bucură foarte tare. Soţului meu i-am dat vestea acum două săptămâni, dimineaţă. M-am dus la farmacie, am luat un test de sarcină şi am aflat. Am fost la ecografie, totul este în ordine.

De când sunt însărcinată am stat şi pe perfuzii, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom duce totul până la capăt. Ne mai dorim copii… 4 sau 5. Eu am 18 nepoţi. De când m-am căsătorit m-am îngrăşat 6 kilograme. Dacă e băiat îl va chema Patrick şi dacă e fată o va chema Chantal”, a declarat Dana, în urmă cu două luni, la Antena Stars.