Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie a scos la iveală amănunte mai puțin știute despre noaptea în care Laura Stoica și-a pierdut viața într-un tragic accident. Tragedia a avut loc în urmă cu 11 ani, iar artistul a fost afectat de moartea uneia dintre cele mai iubite interprete.

Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, Nouria, a postat un mesaj emoționant pe blogul personal, la 11 ani de când Laura Stoica și iubitul ei și-au pierdut viața într-un accident de mașină. Cântăreața era însărcinată cu primul ei copil.

Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, dezvăluiri cutremurătoare

„Aproape instantaneu a inceput sa-i sune telefonul si lui Daniel. Erau colegii de la teatru, indurerati si ei, bulversati de vestea nenorocita. Pana am ajuns acasa ne-au sunat telefoanele non stop. Era coplesitor, socant, incredibil. Deja socul era mare, dar pentru noi asta a fost doar inceputul. Si spun „noi” pentru ca si eu, desi neimplicata direct in povestea asta, am suferit, m-am luptat cu lumea, am facut scut in jurul sotului meu, am incercat sa atenuez trauma si sa aduc linistea in sufletul lui. Pentru ca in afara de durerea provocata de veste, a mai fost ceva. In momentul de pauza dintre sunetul a doua telefoane, Daniel si-a dat seama ca facuse schimb cu Laura la spectacolul organizat de teatru la Urziceni. Ar fi trebuit sa cante el in seara aceea, acolo. In prima faza, nu mi s-a parut nimic special in asta. Fiind trei capete de afis la teatru (Laura, Nico si Daniel), faceau cu randul si cand unul nu putea ajunge, se ducea altul, urmand ca data viitoare sa faca schimb. Asta se intampla de cand lumea si pamantul, exact cum fac colegii in orice alt domeniu de activitate: isi tin locul unul altuia. Da, dar in seara aia se intamplase o tragedie si de aici pana la sentimentul de vinovatie n-a mai fost decat un pas.

A urmat o noapte grea, foarte grea. Printre plansete si mangaieri, discutii nesfarsite despre soarta, destin, despre vinovatie si nevinovatie, am simtit ca trebuie sa fac tot posibilul sa-mi apar sotul de el in primul rand. Nu stiam ce urma sa se intample a doua zi”, a povestit Nouria pe blog.

Nouria și Daniel Iordăchioaie au divorțat la sfârșitul anului 2013, la dorința artistului, iar ea și-a luat copiii și a plecat din casa lui. În ce relații au rămas? Ei bine, în prezent, mai țin legătura, chiar dacă personal nu au ce să-și mai spună.