Fosta soție a lui Ion Dichiseanu a vorbit despre viața alături de nepoțica ei, fetița Ioanei Dichiseanu. Simona Florescu este foarte grijulie și are grijă ca micuța ei să nu pățească ceva.

Fosta soție a lui Ion Dichiseanu recunoaște că fiica ei, Ioana, exagerează cu fetiţa sa, deși știe că este normal să se întâmple asta.

Fosta soție a lui Ion Dichiseanu, mărturisiri sincere după ce a devenit bunică

„Acum nu pot spune că e mică. Pentru Ioana este foarte obositor. Cea mică are programul ei şi când trebuie să mănânce, este regulă. Ioana nu poate sta mereu la masă, şi mai pleacă şi o mai înlocuim cât putem. E o mamă obsedată. Nu mă supăr pentru că mi se pare normal. Noi stăteam mai prost cu educaţia pentru sănătate. (…) Am mers cu masca la magazin. Nu mă interesează ce zic oamenii. Ai văzut la japonezi că aşa fac. Pe timp de iarnă am purtat foarte mult mască şi ca apoi să mă joc cu cea mică şi îmi e frică să nu iau ceva.” a declarat Simona Florescu la Antena Stars.