Simona Gherghe arată spectaculos la o lună de la naștere. Deși în mod evident a pus ceva pe ea în cele nouă luni de sarcină, vedeta TV a reușit să revină la silueta care a consacrat-o cât ai clipi.

Simona Gherghe experimentează rolul de mamă și îi place atât de mult, încât umblă vorba că nu-i prea mai arde de… ”Acces Direct” spre televiziune. Cică, dacă s-ar întoarce la muncă, nu s-ar mai înhăma la un show zilnic de o asemenea anvergură. Dar, probabil, este prematur să vorbim despre asta, întrucât abia s-a scurs o lună de la prima întâlnire dintre ea și micuța Ana Georgia. Un lucru este cert: îi este atât de devotată bebelușului, încât cele mai grele zile sunt acelea în care trebuie să se rupă de ea, chiar și pentru câteva ore.

Iar una a fost ieri, când Simona a trebuit să facă un drum la muncă… Deși are copil mic, care probabil are aceleași nevoi ca toți de vârsta lui, Simona arăta mai tonică și mai proaspătă ca niciodată. Nici codul galben de caniculă nu părea să-i strice cheful de a zâmbi. Îmbrăcată lejer într-o rochie largă din in, antenista a mers la birou, a avut o scurtă întâlnire cu o colegă și foarte repede a fugit înapoi acasă la cea mică.

Deși în lunile de sarcină s-a văzut foarte clar că trupul ei a suferit modificări și a câștigat bine în volum, acum, la doar o lună de la naștere, nimic nu mai trădează faza maternității. Părul aranjat, fața senină, silueta subțioată, toate sunt repere care ne indică o mamă fericită și împlinită.