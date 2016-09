FOTO EXCLUSIV/ Nici Inna nu a fost ocolită de celulită. Ce s-a întâmplat cu picioarele ei?!

Nici îmbrăcată și încălțată nu are 50 de kilograme, se laudă cu un stil de viață echilibrat și sportiv și, cu toate acestea, Inna a pierdut pasul cu perfecțiunea. La ultima ei apariție publică, un detaliu estetic s-a dovedit a fi mai puțin estetic.

Fotografii făcute cu talent, filtre, filmări din unghiuri istețe, toate o înfățișează pe Inna fără cusur. În viața reală însă, lucrurile sunt puțin diferite, iar lumina zilei nu o avantajează întotdeauna. Dar asta nu înseamnă că nu rămâne diva perfectă în sufletul fanilor ei, care se hrănesc din pictorialele și clipurile care nu vad lumina zilei decât cu acordul ei și al echipei sale.

Inna, dezavantajată de lumina naturală

Revenind la momentul mai puțin fericit pentru imaginea ei, la ultima apariție publică, Inna a purtat pantaloni scurți care nu au mai dezvăluit pielea netedă de pe picioare, pe care o etalează în fotografii. Lumina naturală, ce cădea de sus, crea impresia unor pulpe afectat de un strat adipos cu aspect de… celulită. Se vede treaba că stilul de viață echilibrat cu care se laudă și orele de sport pe care le face, nu mai fac față luptei pe care aproape toate femeile prezentului o duc.

”Încerc să păstrez un echilibru în alimentaţie. Mănânc legume, fructe, salate mai ales, din când în când şi dulciuri, mai puţin prăjeli. Dansez, înot, merg pe jos de fiecare dată când am ocazia, merg cu bicicleta. Deci, am o dietă echilibrată, fac mişcare, consum lichide cât mai multe, mă odihnesc de fiecare dată când am timp liber ca să recuperez nopţile pierdute pe scenă și fac masaj cu ulei de măsline pentru hidratarea pielii”, declara Inna întrebată despre secretele frumuseți ei.