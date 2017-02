Fuego: “Sunt mereu în priză și-mi place stilul acesta de viață!”

Pe Paul Surugiu-Fuego nu-l prinzi prea ușor. Este un om agitat și declară că-i place acest stil de viață, pentru că îl ține mereu în priză și nu-i dă voie să rămână în urmă cu activitatea sa. Fie că pictează, concertează, face turnee naționale, scoate albume, prezintă emisiuni sau colaborează cu diverși colegi de breaslă, le face pe toate cu seriozitate, iar cei ce-l cunosc au numai cuvinte de laudă despre felul în care acesta își face treaba.

Artistul, care e prezent pe scena muzicală românească de aproape 20 de ani, ne-a mărturisit că acesta este și secretul longevității sale. Noi am reușit să-i răpim câteva clipe din prețiosul său timp și l-am întrebat ce-l face fericit, de unde are atâta energie, ce surprize pregătește pentru viitor și cel mai important, care este rețeta succesului său. Sincer și relaxat, Paul precizează că pentru a avea o viață echilibrată este nevoie de multă stăpânire de sine și bucuria de a face ce-ți place.

Ce te face fericit?

TOTUL! Pe bune, sunt un om pozitiv și-mi impun de fiecare dată să nu enervez, să-mi păstrez toate resursele pentru face ce vreau așa cum trebuie!

Realizezi o mulțime de lucruri, încât toată lumea se întreabă de unde ai atâta energie?

Fac ce-mi place și cum îmi place! În ani mi-am câștigat libertatea de a lua propriile decizii și de a alege exact ce știu eu că-i mai bine pentru mine. Iar asta-mi conferă un alt interes. N-am timp să mă plictisesc. Ce-i drept, nici nu prea știu ce-i aia plictiseală, pentru că și atunci când efectiv mă odihnesc, robotesc ceva, văd un film, îmi caut idei de spectacole. Sunt mereu în priză și-mi place stilul acesta de viață! Iar energia o găsesc în public, în oamenii din jur și în pasiunea mea!

Care este rețeta ta? Cum ai reușit să te menții în preferințele publicului român?

Cu bradul! (râde) . Lăsând gluma la o parte, cred că nimeni nu trebuie să se ghideze în viață după rețeta cuiva, mai ales atunci când acel cineva, în speță eu, nu a avut nici un plan stabilit. Totul a venit pe parcurs și cred că cea mai importantă calitate a mea a fost determinarea și luciditatea. M-am bucurat și de succes și mi-am păstrat mintea limpede atunci când poate că n-am fost în frunte! Și nici n-am tins să ajung acolo neapărat!

Este important să-ți placă ce faci, să crezi în ce faci! Așadar, nu există o rețetă. Poate doar o frumoasă legătură cu publicul, pe care l-=am respectat și nu am vrut să-l dezamăgesc. Am oferit calitate la sala de spectacol și am scos mereu piese noi, am ținut cont de preferințe și nu m-am culcat pe-o urecehe când am avut succes!

Ce surprize pregătești?

Dacă sunt surprize, zic să rămână la acesta stadiu, nu? Glumesc. Nu sunt foarte superstițios. Cel mai important proiect al primăverii este turneul național, unde vreau să trag un semnal de alarmă cu privire la muzica românească, de orice fel ar fi ea, veche, nouă, are nevoie să se audă mai mult, să fie promovată mai mult, pentru că face parte din noi și ne identificăm cu ea. Timp de două ore, voi oferi publicului meu o poveste muzicală, în costume spectaculoase, bucurându-ne împreună de felul în care muzica ne poate schimba! Am și un album nou, de dragoste, cu maestrul Jolt Kerestely și mai multe expoziții de pictură!

Iată unde va concerta Fuego în cadrul turneului LĂSAȚI-MI MUZICA, a cărui partener media este LIBERTATEA:

15 MARTIE – BÂRLAD, TEATRUL “VICTOR IOAN POPA”, ORA 19.00

16 MARTIE – ADJUD, CASA DE CULTURĂ „TUDOR VORNICU”, ORA 19.00

17 MARTIE – BACĂU, ATENEUL POPULAR, ORA 19.00

18 MARTIE – IAȘI, CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR, ORA 18.00

19 MARTIE – FOCȘANI, ATENEUL MR.”GHEORGHE PASTIA”, ORA 19.00

20 MARTIE – GALAȚI, TEATRUL MUZICAL „NAE LEONARD”, ORA 19.00

21 MARTIE – CONSTANȚA. CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, ORA 19.00

22 MARTIE – BRAȘOV, SALA REDUTA, ORA 19.00

23 MARTIE – BUZĂU, TEATRUL „GEORGE CIPRIAN”, ORA 19.00

24 MARTIE – PLOIEȘTI, FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU”, ORA 19.00

25 MARTIE – SIBIU, SALA THALIA, ORA 20.00

26 MARTIE – ORADEA, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, ORA 20.00

27 MARTIE – SATU MARE, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, ORA 20.00

28 MARTIE – TIMIȘOARA, SALA CAPITOL, ORA 20.00

29 MARTIE – ZALĂU, CASA DE CULTURĂ, ORA 20.00

30 MARTIE – CLUJ, CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR, ORA 20.00

1 APRILIE – DEVA, TEATRUL DE ARTĂ, ORA 20.00

2 APRILIE – CRAIOVA, TEATRUL NAȚIONAL, ORA 20.00

3 APRILIE – BUCUREȘTI, TEATRUL NAȚIONAL, ORA 20.00

4 APRILIE – SLATINA, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR, ORA 20.00

