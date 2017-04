Gabriel Cotabiță, mărturisiri emoționante după Paște. “M-am trezit la spital și nu știam de ce sunt acolo”

Gabriel Cotabiță, mărturisiri emoționante după Paște. Artistul a povestit despre momentul în care a fost la un pas de moarte și despre primele clipe când s-a trezit din comă.

Gabriel Cotabiță, mărturisiri emoționante după Paște, despre cea mai grea perioadă din viața lui. Interpretul a stat în comă câteva săptămâni și îi este recunoscător lui Dumnezeu pentru că i-a mai dat o șansă la viață. Acum acesta se simte bine și face din nou sport, de trei ori pe săptămână.

„Au fost foarte calme şi foarte calde sărbătorile pentru că au fost în familie. Cu mama, cu soţia şi cu soacra şi am ieşit împreună la biserică. Ne-am bucurat că era foarte multă bucurie şi asta ne-a fericit. Pentru mine perioada în care am deschis ochii…deci m-am trezit la spital şi nu ştiam de ce sunt acolo. Este o bucurie nespusă faptul că am avut confirmarea existenţei lui Dumnezeu.” a declarat Gabriel Cotabiţă pentru Antena 1.

A revenit miraculos la viaţă, iar acum e aproape refăcut. Odată ce şi-a recăpătat memoria şi a început să vorbească, Gabriel Cotabiţă le-a făcut mărturisiri cutremurătoare apropiaţilor despre ce i s-a întâmplat în perioada de comă. “Am fost în lumea de dincolo şi drumul înapoi a fost unul greu. În timp ce mă aflam în comă, mi-am revăzut întreaga viaţă, de când eram copil, amintirile din tinereţe, apoi începuturile carierei, momentele triste, dar şi cele frumoase prin care am trecut. L-am văzut şi pe tata, care a murit în urmă cu mulţi ani”, le-ar fi mărturisit el apropiaţilor, imediat după ce și-a revenit din comă.