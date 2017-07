Gabriel de la Boombastic, disperat! Soția l-a părăsit, copilul e bolnav

Gabriel Lăutaru, fostul solist de la Boombastic, este disperat după ce în ultima vreme viața pare să i se destrame.

Artistul a izbucnit în plâns la TV, după ce a recunoscut că a înşelat-o pe mama copilului său.

„Au fost mai multe. În primul rând că există o tensiune psihologică şi e o luptă psihologică asupra ei, cât şi a mea. Problema e că şi lucrurile astea ne-au copleşit la un moment dat, mai ales că avem probleme de sanantate şi cu cel mic. Toate s-au succedat. Acum 2 ani s-a întâmplat, dar acum 2 luni, din păcate, a descoperit. E greu să mă pun în mintea şi în inima ei (…) Lupta cea mai mare o duce ea. Şi în interior şi cum vreţi dumneavoastră. Cert este că greşeala mea fatală şi urâtă, pe care o regret cu toată inima mea, e nu ştiu… M-a durut pentru că recunosc, postarea mea a fost una la supărare şi vreau să ştie şi ea şi toată lumea că nici nu s-a pus problema vreodată să îi părăsesc şi să nu mai lupt pentru ea. Indiferent ce este între noi şi ce va fi, eu voi fi prezent acolo pentru ea oricând şi la orice oră. (…) Numai Dumnezeu mă poate ajuta. Îmi vreau familia înapoi„, a declarat Gabriel Lăutaru, plângând la „Agenţia VIP”.

Mai mult, cântăreţul este devastat după ce fiul său s-a îmbolnăvit. „E bolnăvior, e suspect de un virus la intestin. Are nişte stări de vomă care sunt provocate din senin şi gaze, nu ştim exact ce are. Am făcut investigaţii şi cu el”, a mai spus artistul.

Situația este cu atât mai dureroasă cu cât în urmă cu un an Claudia, soția lui Gabriel, a fost diagnosticată cu două tipuri de cancer la doar 28 de ani. ”Boala asta, până în stadiu terminal, nu se arată. Eu am descoperit la un RMN, în stadiul 3. Ceea ce se va strânge peste va ajunge la alţi oameni care au nevoie. Eu nu am nevoie de nimic… Cancerul nu doare, de asta ajung şi oameni în stadiul 4. După citostatice da, sunt nişte stări foarte urâte: dureri de oase, cade părul, ameţeli. Mai am două şedinţe de chimioterapie şi ar trebui să urmeze operaţie”, povestea atunci Claudia.