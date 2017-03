Gabriela Cristea fără pic de machiaj. Ce i-au spus fanii

Gabriela Cristea, vedeta Kanal D, apre să aibă convingerea că frumusețea naturală nu poate da greș niciodată, așa că nu s-a sfiit să posteze pe Facebook o imagine cu ea în care apare complet nemachiată.

Gabriela Cristea apare fără pic de machiaj, alături de soțul ei într-o imagine postată chiar de ea pe rețelele de socializare.

„Eşti mai frumoasă nemachiată, mai copilăroasă.”, ”Arăţi minunat!”, ”Eşti frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani în dreptul imaginii în care apare alături de Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a vorbit despre boala de care suferă: „Aveam tot felul de stări”

Vedeta, în vârstă de 42 de ani, a povestit despre cum a descoperit că are probleme cu glanda tiroidă și cum a reușit să le depsiteze la timp.

„Simptomele acestei afecțiuni pot fi confundate cu multe alte boli. Eu pot să spun că am fost un caz fericit. Eu în momentul acesta pot să îmi țin oarecum problemele sub control fără medicație. Dar, spre norocul meu, am descoperit că aș putea avea aceste probleme sau că tind spre a căpăta aceste probleme exact în momentul în care eleîncepeau să se declanșeze.

Faptul că eram obosită, că aveam tot felul de stări pe mine nu m-au pus pe gânduri pentru că le puneam pe seama stresului, a faptului că munceam foarte mult.

La un moment dat mi-am făcut analizele și mi-am făcut și factorii endocrini și totul a fost în regulă. Iar 3 luni mai târziu, a trebuit să refac aceste analize pentru că un alt medic mi le-a cerut. Le-am repetat și în momentul acela am descoperit că sunt peste parametrii normali. Nu cu mult, abia sărisem de parametri.

Am căutat un endocrinolog și am ajuns la unul care mi-a spus că bine ar fi să facem lucrurile de manieră nemedicamentoasă. Adică, hai să încercăm să nu mai fim așa de stresați, hai să încercăm să avem un regim de viață echilibrat, hai să facem un pic de sport și să vedem la ce rezultate ajungem. Eu am ajuns când trebuia”, a declarat prezentatoarea de televiziune.