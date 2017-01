Gabriela Cristea le-a demonstrat amicilor virtuali că este o gospodină desăvârșită. Prezentatoarea s-a lăsat fotografiată în timp ce făcea sarmale, așa că toată lumea a putut să o vadă pe Gabriela Cristea, la cratiță.

Vedeta s-a apucat să facă sarmale, în timp ce soțul ei dădea zăpada din fața casei. ”Fiecare cu treaba lui; soțul la lopată și soția la sarmale… E clar, vine Crăciunul :))) Paula Crăciunescu, mulțumim pentru cea mai bună varză murată din lume”, a scris Gabriela Cristea, alături de imaginile de mai jos.

Se pare că după ce a dat zăpada, Tavi Clond s-a răsfățat cu aroma care răzbătea din cuptor, așa că a simțit nevoia să le împărătășească impresiile și amicilor virtuali: ”Dacă v-aș putea trimite și mirosul”.

Gabriela Cristea, la cratiță:

Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea și muzicianul tavi Clonda, cel care îi este și coleg la emisiunea pe care o prezintă la Kanal D, sunt unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc. dar, cu toate acestea, nici la ei nu e totul pe roze, ci mai apar tot felul de nemulțumiri.

Recent, în cadrul emisiunii pe care o au la Kanal D, Tavi Clonda a mărturisit că partenera lui de viață nu-i mai gătește ca înainte și se cam simte neglijat din acest punct de vedere. „Dragostea trece prin stomac! Faci un grătar, mănânci ceva, după aia dragostea e mai frumoasa! Cand n-ai ce să mănânci, te hrănești cu dragoste și ai scăpat, nici nu te îngrași!”, a spus Tavi Clonda

„El zice. Și dacă o zi nu mă preocup de el, vai de mine…”, a comentat imediat vedeta de televiziune.

„Asta nu înseamnă că mi-e foame, ci înseamnă că ceva se întâmplă și nu-ți mai pasă de mine. Scopul nu este mâncarea, ci atenția pe care mi-o dai, pe care mi-o transmiți…”, a mai spus muzicianul.

Gabriela Cristea a intervenit imediat: „Nu că am avut treabă și că am căzut ca lemnul acasă când am ajuns…”

„Hai că te mai iert o zi-două, dar să nu se mai repete, să nu-ți faci obicei din asta”, a încheiat Tavi Clonda.