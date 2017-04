Gabriela Cristea, mărturisire incredibilă la 4 ani de la divorțul de Marcel Toader. Viitoarea mămică a făcut dezvăluirea în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Kanal D.

Gabriela Cristea, mărturisire incredibilă la 4 ani de la divorțul de Marcel Toader, în direct la tv și de față cu actualul său soț. Bruneta a încercat să o convingă pe o invitată că nu trebuie să-şi piardă încrederea în bărbaţi, chiar dacă a fost înşelată.

Gabriela Cristea, mărturisire incredibilă la 4 ani de la divorțul de Toader, de față cu toată lumea

„Măi, Gabriela, dar să ştii că dacă ai avut ghinionul o dată, toţi bărbaţii sunt la fel şi toţi trebuie băgaţi în aceeaşi oală. Şi crede-mă, eu îţi spun asta, care ar trebui… şi în ciuda acestei situaţii, m-am recăsătorit, am o relaţie extradordinară şi am cea mai mare încredere în bărbatul de lângă mine. Îţi împărtăşesc din experienţa mea: să ştii că şi eu am crezut după ce am trecut printr-o experienţă foarte dură şi foarte urâtă, că viaţa… că n-o să mai las niciun bărbat să mai pătrundă în sufletul meu şi în viaţa mea, pe acelaşi principiu: nu neapărat că bărbaţii sunt toţi, pe acelaşi caracter, ci din teamă că ar putea să mă rănească un alt bărbat. (…)”, a spus Gabriela Cristea la Kanal D, care a divorțat de fostul soț în urmă cumai bine de trei ani.