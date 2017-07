Geanina Ilieș dezvăluie motivul pentru care s-a retras de la tv. Fosta prezentatoare tv are acum propria afacere și îi merge din ce în ce mai bine. Mai mult, bruneta nu regretă decizia ei

”Nu îmi e dor de televiziune. M-am obișnuit cu noul meu job. Sunt foarte ok așa. Sunt pe drum de dimineață. Am intrat pe partea asta de antreprenoriat și mulțumesc lui Dumnezeu îmi merge bine. Când lucrezi în televiziune pe partea de știri trebuie să fii mereu conectată. Am descoperit latura asta frumoasă, de beauty. A fost o decizie pe care am gândit-o foarte mult timp. Am lucrat în presă și apoi am ajuns în televiziune. Mi-am zis că trebuie să-mi dau un restart. Nu mă opresc la doi copii. Pot fi și mai mulți. M-am mutat la casă nouă. Mama mea este vecina mea.”, a declarat Geanina Ilieș pentru ”Răi da` buni”. Geanina Ilieș s-a retras de la pupitrul știrilor în luna iulie a anului trecut.

