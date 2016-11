Gemenii Cristinei Bălan au cucerit internetul. Cum i-a pozat mama lor

Gemenii Cristinei Bălan au cucerit internetul, după ce mama lor i-a pozat și a făcut totul public. Alături de fotografie, vedeta a postat și un mesaj emoționant.

Gemenii Cristinei Bălan au o relație specială și se înțeleg de minune unul cu celălalt. Deși suferă de sindromul Down, copiii sunt isteți, iar mama lor îi implică în tot felul de activități zilnice. „Pentru că e Sindromul Dragostei ❤️ ❤️”, a scris interpreta pe contul de socializare.



Gemenii Cristinei Bălan sunt doi copii speciali

După ce Cristina Bălan a dezvăluit că gemenii ei, Toma şi Matei, s-au născut cu Sindrom Down, sute de oameni au încurajat-o pe cântăreaţă, pe reţelele de socializare, dar au existat şi pesoane care au criticat-o dur pe artistă, pentru că nu a renunţat la sarcină atunci când a aflat rezultatele analizelor.Dezvăluirea a fost făcută după ce Cristina a câștigat anul trecut, Vocea României.

„Da, recunosc, am greșit. Sunt vinovată de non-ucidere din culpă. Alt termen mai aproape de ce vreau să exprim nu am găsit. Ah, și de tăinuire, complicitate, presupun. Greu de crezut, dar, în urma dezvăluirilor de ieri, sunt persoane care mă acuză că nu mi-am ucis pruncii, în pântec. Eu încă încerc să-mi înfășor mintea în jurul acestei atitudini și să înțeleg cum de au putut scoate asemenea inepții și, mai ales, de unde le-au scos. Că din inimă sigur nu. Am eu o bănuială de unde, dar nu e momentul s-o exprim… Oricum, e adânc. Ok, nu suntem toți sentimentali, sensibili și empatici, dar, pentru numele Lui, cum reușește cineva să fie atât de cinic încât să vadă avortul terapeutic/medicinal ca pe o soluție pentru un copil „imperfect”?! (Pot pune link-uri cu oameni dizabilitați, care până și semințele le scuipă mai cu talent decât unul non-dizabilitat)”, este o parte din mesajul cântăreței.